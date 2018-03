Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un barbat din Tunisia, care a incercat sa iasa ilegal din tara, ascuns sub un autoturism aflat pe platforma unui vagon de marfa din compunerea unui tren international, informeaza un comunicat de presa transmis miercuri de Serviciul Teritorial al Politiei…

- O firma din județul Vaslui cu activitate in domeniul construcțiilor a fost amendata cu suma de 72.050 de euro de catre Inspecția Muncii din Austria, dupa ce s-a constatat ca desfașoara activitate ilegala pe teritoriul țarii respective. Autoritațile austriece au transmis o informare in acest sens Inspectoratului…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Negru Voda si P.T.F. Vama Veche au depistat un cetatean moldovean si un cetatean roman care au incercat sa introduca ilegal in tara peste 800 flacoane parfum, care purtau insemnele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute. * In data de 12.03.2018,…

- Doi elevi de clasa a XII-a, de la Liceul Constantin Noica din Alexandria, s-au luat, vineri, la bataie, iar jandarmii care intervenit au gasit la unul dintre acestia un briceag, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Teleorman, Ion Oanta.

- O femeie din Republica Moldova a luat un taxi și, la un moment dat, cand șoferul s-a oprit puțin la un magazin, aceasta s-a urcat la volan și a fugit. Politistii au stopat fortat automobilul de model „...

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret – I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat un barbat cu dubla cetațenie romano-ucraineana care conducea un microbuz marca Mercedes, in valoare de aproximativ 65.000 lei, ce figura ca fiind cautat de autoritatile din Italia. In…

- Oamenii strazii au refuzat sa mearga in adaposturile puse la dispoziție de primarie. Deși temperaturile au coborat cu mult sub o grade, aceștia au preferat sa ramana in continuare pe strazi, in plin ger, in ciuda eforturilor depuse de jandarmi. La Braila, pe un ger cumplt de minus 13 grade, polițistii…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, pe timpul unor misiuni specifice, peste 17.700 pachete cu țigari, in valoare de 207.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania. Ieri, 24 februarie a.c., in jurul orei 13.00, lucratori…

- Un fost pescador turcesc, confiscat de Garda de Coasta dupa ce fusese prins în timp ce transporta migranti în România, s-a scufundat, sâmbata în Portul Constanta. Nu s-au înregistrat victime, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit reprezentantilor…

- In urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala, in perioada 16 – 23 februarie au fost localizate, pe teritoriul tarii noastre, 367 de persoane care fac obiectul unor semnalari in Sistemul Informatic Schengen.…

- Au trecut aproape șapte ani de cand au fost descoperite la Alba Iulia ruinele celei mai vechi biserici ortodoxe din Romania. Peste 1.000 de ani au ruinele și probabil tot atația vor trebui sa treaca pentru gasirea unei solutii de punere in valoare a acestui monument. „Nu gasim resurse”„ nu este terenul…

- Politistii de frontiera de la PTF Nadlac II au verificat un camion care urma sa iasa din tara, condus de un cetatean bulgar in varsta de 23 de ani, descoperind sase persoane ascunse in partea superioara a remorcii, unde a fost creat un compartiment special sub prelata. Autoritatile au constatat…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit, intr-un autoturism condus de un cetatean roman, peste 1.500 de parfumuri, inscriptionate cu numele unor firme cunoscute. Oamenii legii suspecteaza ca acestea sunt contrafacute iar romanul incerca sa le introduca ilegal in țara. Politistii de frontiera…

- Un barbat de 47 de ani a fost retinut de politisti pentru 24 de ore pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor, uz de arma fara drept si braconaj cinegetic. La domiciliul sau mai multe arme de vanatoare, una dintre acestea fiind furata din Italia si zeci de cartuse, toate detinute ilegal.

- Un autoturism in valoare de 40.000 de euro, cautat de autoritatile din Marea Britanie, a fost descoperit de politistii de frontiera pe platforma unui automarfar, condus de un cetatean roman, care intra in tara.

- Polițiștii de frontiera au descoperit cum traficanții de țigari fac contrabanda cu drona in Iași. Peste 12.500 de țigarele de proveniența moldoveneasca au fost transportate intr-un colet de mici dimensiuni cu un aparat de zbor improvizat, la granița cu Republica Moldova. Polițiștii de frontiera din…

- In noaptea de 6/7 februarie, pe o strada din Bistrița, polițiștii Biroului de Ordine Publica au oprit pentru legitimare un tanar de 21 ani din oraș. Ce au descoperit polițiștii in urma controlului corporal i-a pus pe ganduri:

- Politistii efectueaza, miercuri dimineata, sase perchezitii domiciliare, in judetele Arges, Olt si Dolj, la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste 450.000 de lei, informeaza un comunicat de presa remis de IPJ Arges, scrie…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit un buzoian in varsta de 32 ani, care era ascuns in interiorul unui microbuz, sub o patura, cu intentia de a trece ilegal frontiera romano-maghiara. El avea interdictia de a parasi țara fara acordul prealabil al instantei, fiind condamnat pentru loviri și…

- Politistii de frontiera au depistat doi barbați din Albania care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, pe jos, pe la ”frontiera verde”. Cei doi albanezi au fost predați autoritatilor de frontiera sarbe, in baza acordului de readmisie, pentru continuarea cercetarilor si luarea…

- Ionela Prodan este internata la spital de mai bine de o sapatmana. Initial, familia a dat de inteles ca artista ar avea probleme la inima. Lucrurile sunt mumt mai grave insa. "Ionela Prodan este internata la Fundeni, dar nu pentru inima. Are o problema grava la pancreas, care i-a provocat…

- Polițiștii de frontiera timișeni au organizat, zilele trecute, impreuna cu colegii din cadrul secțiilor 1 și 4 de poliție din Timișoara, mai multe acțiuni pe linia combaterii migrației ilegale. Oamenii legii au descoperit in Timișoara 15 cetațeni irakieni (14 barbați și o femeie), cu varste cuprinse…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetațeni ucraineni, care intenționau sa intre in Romania, patru motociclete dezmembrate, care figurau in bazele de date ca bunuri cautate pentru confiscare.…

- Politistii de frontiera de la Sectorul Politiei de Frontiera Moravița- I.T.P.F. Timișoara au prins, joi dimineața, un grup masiv de cetațeni irakieni, care incerca sa intre ilegal din Romania, dinspre Serbia. Printre ei, și copii, din care cel mai mic nu avea mai mult de patru ani.

- Polițiștii ilfoveni au descoperit aseara prima fabrica clandestina din Romania de articole de imbracaminte contrafacute. Hainele erau aduse la noi din Turcia și mai apoi inscripționate și etichetate cu numele unor firme cunoscute.

- O femeie din Pitesti, amendata pentru ca vindea leustean fara eticheta. Aceasta a primit amnda de 100 de lei de la polițiștii locali. Femeia, care vinea leustean si marar a fost amendata de Politia Locala pentru ca nu a afisat eticheta produsului de pe taraba. In varsta de 44 de ani, din comuna Babana,…

- Barbat gasit mort in zapada in aceasta dimineața, la Paulești, in județul Vrancea. Un localnic a descoperit in omat trupul inert și a sunat dupa ajutor la 112. Pompierii au fost direcționați in zona, dar și un echipaj din cadrul Serviciului Județean de Ambulanța Vrancea. Echipele de intervenție au…

- Cetațean slovac, urmarit internațional, depistat in județul Mureș. Politistii din Mureș, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, au depistat marți, 16 ianuarie, un cetațean slovac, in varsta de 43 de ani, care era urmarit internațional de catre autoritațile…

- Politistii de imigrari din Timiș au depistat un tanar de 20 de ani, din Irak, care nu avea drept de sedere in Romania. Acesta a depus o cerere de solicitare de azil la noi in tara, insa la scurt timp a retras-o. In aceste conditii el avea termen de 15 zile de a parasi tara. […] The post Irakian fara…

- Zeci de taximetristi din municipiul Buzau au fost luati la control de oamenii legii. Printre cei vizati de politistii au fost soferii de taxi din fata Garii CFR Buzau. In mod surprinzator, taximetristii s-au aratat incantati de controale, deoarece vor sa fie eliminata pirateria. Politia a urmarit legalitatea…

- Mykhail Labutin a reusit sa scape de autoritatile ucrainene dupa ce un batalion de soldati l-a rapit dintr-un spital din Kiev. Politistii suceveni l-au prins pe Mykhailo Labutin, 41 de ani, din regiunea Cernauti, la mijlocul lunii decembrie. Acum, omul de afaceri, unul dintre cei mai…

- Un numar mare de oameni au fost arestati in timpul protestelor impotriva coruptiei si a conditiilor de trai. Mai multe grupuri au continuat demonstratiile in Teheran si in alte orase din tara. Autoritatile iraniene dau vina pe anti-revolutionari si pe agentii puterilor straine pentru izbucnirea acestor…

- Aproape 1.000 de kilograme de articole pirotehnice de diferite categorii au fost gasite de politisti intr-o locuinta din Bucuresti, in urma unei perchezitii domiciliare. Potrivit politistilor, doi tineri ar fi vandut produsele pirotehnice cu ajutorul mai multor persoane in zona unui complex comercial…

- Politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei, Sectorul PF Sarasau, au descoperit, in timpul noptii de sambata spre duminica, un transport de tigari de contrabanda aduse in tara cu ajutorul unei drone.Citește și: Funeraliile regelui Mihai, in presa…

- Silvicutorii au descoperit un mistret radioactiv in Suceava. Animalul a fost impuscat pe un fond de vanatoare aflat la 10 kilometri de frontiera cu Ucraina, gestionat de Directia Silvica Suceava. Porcul a fost identificat cu depasiri ale nivelului de contaminare radioactiva Cs-137 si Cs 134, a anuntat…

- Femeia, in varsta de 53 de ani, a fost vazuta ultima data in aeroportul din Orly, in 16 decembrie, iar de atunci nimeni din familie nu mai știe nimic de ea. Ea a plecat din Timișoara in 15 decembrie cu destinația finala Abidjan, Coasta de Fildeș. Femeia mergea la nunta fratelui ei, iar primul…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, cea mai mare organizatie de profil, cu reprezentativitate in domeniul ordinii si sigurantei publice gestionate de catre Ministerul Afacerilor Interne, si Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor…

- Pe rolul Curtii de Apel Pitesti se afla dosarul privind cea mai mare captura de heroina realizata in Romania dupa 1990. Dupa cum reiese din rechizitoriul DIICOT, doi dintre inculpati, un turc si un roman, au mai fost implicati in transportul altor 250 de kilograme de heroina descoperite de politisti…

- Potrivit missingpeople.org.uk, femeia a disparut in urma cu 3 luni, fiind acum cautata de familie și anchetatori. Polițiștii care se ocupa de caz au apelat la comunitatea de romani din Anglia, facand apel ca fotografia femeii sa fie distribuita prin toate mijloacele posibile. Ștefania Otilia…

- Trei ucraineni care au intentionat sa scoata din Romania, prin Vama Sculeni, trei autoturisme BMW, au fost retinuti de catre politistii de frontiera. Autoritatile romanesti au descoperit la verificarea documentelor ca cele trei autoturisme aveau numere de inmatriculare si documente austriece false.…

- Blogul ”Polițiștii au umor” a publicat un articol foarte serios, in care explica pe ințelesul tuturor, prin exemple, efectele noului cod penal asupra cetațenilor de buna credința și in ce masura ii ajuta pe infractori. Veți putea vedea, mai jos, ca arestarea unui infractor devine o misiune imposibila.…