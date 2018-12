Stiri pe aceeasi tema

- O alta persoana condamnata dupa ce a comis infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice a fost incarcerata ieri de politisti si depusa in Penitenciarul Baia Mare. Este vorba de un tanar de 29 de ani, domiciliat in comuna Bogdan Voda. Pe numele acestuia instanta a emis mandat de executare…

- Sfarșit cumplit pentru un roman in varsta de 58 de ani, dupa ce a fost ucis in bataie, corpul lui fiind gasit in propria casa. Acesta locuia de mai mulți ani in Melicucco și lucra in agricultura. Polițiștii l-au gasit mort in casa, cu lovituri pe tot corpul. Se pare ca ar fi fost atacat și batut cu…

- Mai multe persoane din Craiova si comuna Sadova (judetul Dolj) au fost conduse, marti, la politie dupa ce au fost implicate intr-o altercatie fizica generata de o cearta pe cateva locuri de parcare din...

- Incidentul a avut loc din cauza unor neințelegeri mai vechi pe care mirele și socrul sau le aveau, informeaza Romania TV. Bauți bine, cei doi au inceput sa iși imparta pumni și picioare in restaurant, sub privirile ingrozite ale martorilor. Conflictul a degenerat, iar bataușii au ieșit apoi in strada…

- Politia Romana, impreuna cu Centrul European Cybercrime din cadrul EUROPOL și Federația Europeana a Bancilor, impreuna cu parteneri din sectorul public și privat, lanseaza o campanie de prevenire denumita #CyberScams - Fraudele informatice, desfasurata in contextul celebrarii Lunii Europene a Securitații…

- O crimE xocantE a avut loc in localitatea SElciua. Un tanEr de 32 de ani xi-a omorat prietenul, un consEtean, in varstE de 60 de ani. Totul s-a intamplat dupE ce a consumat mult alcool.

- Un roman din Napoli a ieșit la o intalnire cu o ucraineanca, insa totul s-a tranformat in coșmar. In timp ce se plimbau, barbatul a fost lovit cu o țeava de fier in cap de catre iubitul gelos al...

- Patru tineri s-au incaierat, duminica, in timp ce se aflau in parcarea mall-ului din Targu-Jiu. Dupa ce și-au imparțit pumni și picioare, unul dintre ei a cerut ajutorul polițiștilor, care au decis sa-i rețina pe toți cei implicați. Surse susțin ca totul a pornit dupa ce unul dintre ei ar fi…