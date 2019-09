Un român a amenințat italienii cu drujba. A fugit, dar a fost prins de poliție O scena desprinsa din filmele horror a avut loc in Italia, scriu jurnaliștii de la ciociariaoggi.it. Un roman a scos o drujba din portbagajul mașinii sale și a amenințat trecatorii. Incidentul a avut loc in urma cu cateva zile in Piazza Mazzoli. Barbatul in varsta de 27 de ani a fugit de la fața locului pana la sosirea poliției. Motivul gestului, care deocamdata nu are nicio justificare, nu este inca clar. Nici macar nu este sigur ca barbatul era sub influența alcoolului sau a drogurilor, pierzandu-și imediat urmele. In cele din urma, romanul a fost indentificat pe baza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

