- Forumul „ProeKTOriA", din orasul Iaroslav, a uimit spectatorii prin robotul umanoid „Boris", despre care televiziunea rusa a susținut ca este "cel mai avansat din domeniu". Pe scena, robotul a spus ca știe matematica, dar ar vrea sa invețe sa compuna muzica și sa picteze și chiar a dansat. VEZI…

