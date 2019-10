Un robot patruped pentru explorare selenară, prezentat la Londra Noul concept de rover, cu patru picioare in loc de roti, va transmite datele pe care le preia de la suprafata Lunii la o sonda ramasa pe orbita circumselenara, de unde vor fi transmise mai departe, spre Pamant. Startup-ul britanic SpaceBit a semnat un contract cu compania americana de robotica spatiala Astrobotic pentru a transporta noul rover robotizat la bordul modulului lor de aselenizare Peregrine, care va mai duce pe Luna 14 instrumente stiintifice ale NASA. Odata ce modulul de asolizare va ajunge pe Luna, roverul se va desprinde de dedesubt si va incepe o misiune de explorare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- ”Construim un monument pe Luna, la care oamenii din intreaga lume se vor putea uita si vor putea spune ca vad o bucatica din ei insisi pe cerul noptii” spune fondatorul companiei, inginerul Ben Haldeman.

