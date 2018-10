Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a avertizat luni la New York ca regiunea din jurul Siriei este expusa riscului unui 'razboi perpetuu' daca nu se va ajunge la un acord de pace in aceasta tara, relateaza AFP. 'Este responsabilitatea (presedintelui sirian) Bashar…

- Presedintele rus Vladimir Putin si premierul israelian Benjamin Netanyahu au incercat marti sa dezamorseze o criza dupa ce fortele siriene au doborat accidental un avion rus, in urma unor atacuri aeriene israeliene in Siria, relateaza AFP. Acest incident fara precedent a avut loc in contextul in care…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a lansat un apel catre Rusia si Iran, tari aliate Damascului, sa impiedice 'catastrofa umanitara' ce se profileaza in provincia siriana Idlib, controlata in prezent de rebeli, potrivit AFP. 'Obligatia de a impiedica o viitoare varsare de sange nu este…

- ”Istoricul” rus Evgheni Spițîn a recunoscut ca Rusia se afla de patru ani in razboi cu Ucraina. Spițîn a facut o astfel de marturisire într-o emisiune live a televiziunii de propaganda de la Kremlin – Rossia 1. În plus, el a propus solutie de…

- Armata israeliana a activat sistemul de aparare aeriana „Prastia lui David” ca masura de precautie impotriva unor rachete trase in interiorul Siriei vecine și care au declansat sirenele in comunitatile din nordul Israelului.

- Rebelii din sudul Siriei au incheiat un acord cu Rusia, aliata a Damascului, pentru o predare negociata intr-o zona sensibila care se invecineaza cu partea Platoului Golan anexata de catre Israel, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Acordul de incetare…