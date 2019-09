Un restaurant care serveste clientilor sai preparate obtinute exclusiv din insecte a fost inaugurat recent in orasul Cape Town din Africa de Sud, informeaza Reuters.



Maestrul bucatar sud-african Mario Barnard a spus ca a fost "ingretosat" si ca nu a apreciat deloc atunci cand a trebuit sa manance scorpioni fripti si insecte prajite, asezonate cu usturoi si mirodenii, in timpul unei calatorii pe care a facut-o in Thailanda in urma cu patru ani.



Foto: (c) Sumaya Hisham / REUTERS

Insa acea experienta de viata l-a inspirat pe chef-ul Mario Barnard sa testeze…