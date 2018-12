Un resitean, victima unui incendiu, pe strada Caminelor Flacarile au distrus garsoniera in totalitate, iar pompierii i-au acordat primul ajutor barbatului care a cazut prada focului, fiind efectuate și manevrele de resuscitare, omul fiind cel mai probabil intoxicat cu monoxid de carbon. El a fost preluat in stare de inconștiența de echipajul de la ambulanța. Cei de la ISU spun ca au gasit casa scarii inundata de fum, astfel ca, pentru evitarea producerii altor situații de urgența, s-a recurs la evacuarea altor peste 40 de persoane care locuiau in apartamentele invecinate. Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

