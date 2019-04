Un reputat cineast, acuzat de deturnare de fonduri Aflat in arest la domiciliu din vara anului 2017, fara telefon sau acces la internet, regizorul de film si teatru Kirill Serebrennikov dispune acum de libertate de miscare, cu conditia sa nu paraseasca teritoriul rus, potrivit deciziei pronuntate de un tribunal din Moscova, informeaza AFP.



"Voi reveni in curand. Nu este foarte usor din punct de vedere psihologic, dar sunt multe lucruri de facut. Avem spectacole, repetitii", a declarat Serebrennikov, potrivit agentiei ruse Interfax, citata de Agerpres.



