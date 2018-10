Judetul Constanta - detalii demografice din perioada 1966-2017 (I)

In incercarea de a descoperi cat mai multe amanunte legate de Dobrogea si de povestea sa din 1878 si pana in prezent, ajungi adesea in situatia de a consulta anuare statistice. Asa poti ajunge sa afli informatii extrem de interesante de la finele sec. XIX, din perioada… [citeste mai departe]