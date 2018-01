Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Theresa May este presata de membrii Partidului Conservator pentru a oferi mai multa claritate asupra dorintelor Marii Britanii privind acordul pentru Brexit, altfel va risca un vot de neincredere din partea membrilor propriului partid, informeaza The Guardian conform News.ro…

- Un articol publicat in presa interbelica arata ca nimic nu e nou sub soarele Romaniei. Sigur, e unul din atatea multe, insa, in mod special, acest material prezinta imagini din culisele Camerei Deputatilor, așa cum au fost ele surprinse de un reporter al anului 1932. Cat de diferita e imaginea surprinsa…

- Nicolae Ceaușescu ar fi împlinit astazi 100 de ani. Ca în fiecare an, pe 26 ianuarie, simpatizanții vechiului regim s-au adunat la mormântul fostului dictator. Au aprins lumânari, au adus buchete de flori și au recitat poezii.

- Alina Buliarca, medic specialist gastroenterolog, traieste o adevarata drama. Tanara marturiseste ca dupa 11 ani de studii s-a vazut in imposibilitatea de a avea un job, ba mai mult decat atat, pentru cateva ore predate la Universitate ar putea aduce chiar bani de acasa pentru a-si putea achita impozitele…

- O femeie de 48 de ani din Franța da în judecata un medic și clinica unde a fost operata, dupa o întâmplare mai puțin obișnuita. Femeia a fost operata în aprilie 2017, unde i s-a facut o histerectomie totala. Medicii au asigurat-o ca totul a mers foarte bine. Coșmarul…

- Mama adolescentei de 15 ani, care a fost ucisa intr-un atac armat la un liceu din Kentucky, a povestit ca fiica sa a sunat-o in timpul sangerosului incident, dar din cauza ranilor pe care le avea nu putea vorbi.

- Rada de la Kiev a adoptat in a doua lectura proiectul de lege privind reintegrarea Donbassului, dar și recunoașterea Rusiei drept stat agresor. Documentul, care a fost inaintat de președintele Petro Poroșenko, a fost votat de 280 din cei 450 de deputați ucraineni.

- O femeie care a consumat câte o porție de mamaliga în fiecare zi, condimentata cu sare și puțin piper, susține ca a dat jos kilogramele în plus într-un timp scurt datorita acestui preparat.

- Amy Everett, Dolly cum i se spunea, s-a sinucis la numai 14 ani. Adolescenta din Australia a luat aceasta decizie dupa ce a fost harțuita în mediul online. Parintii fetei trag un semnal de alarma asupra motivului pentru care Dolly și-a pus capat zilelor: mesajele de hartuire primite…

- Un american a sunat la poliție pentru a se denunța ca a condus sub influența alcoolului. Polițiștii catalogheaza apelul drept unul dintre cele mai bizare pe care le-au primit la serviciul de urgența 911.

- Cum s-a imbracat Nicolae Guța de Revelion. Daca fiica lui, Nicoleta și soțul acesteia au fost extrem de eleganți, manelistul a preferat sa poarte un trening și s-a pozat in picioarele goale. Dupa ce s-au fotografiat langa brad, cei trei au mers la un restaurant, unde au sarbatorit Revelionul. Alaturi…

- Mihai Eminescu a murit acum 127 de ani, iar oamenii care i-au citit poeziile nu l-am uitat pe marele poet roman, care se odihnește la Cimitirul Bellu din București, alaturi de alte mari valori ale țarii.

- Mii de bulgari de zapada au fost observați de trecatori, la malul unui golf din Rusia. Oamenii nu și-au putut explica de unde au aparut, dar s-au oprit pentru a face câteva poze sau pentru a filma.

- Principesa Sofia a Romaniei a profitat de timpul petrecut la Savarsin si in a doua zi de Craciun a iesit in parcul Castelului si a facut cateva poze. Imaginile surprinse i-au lasat fara grai pe membrii Casei Regale, atunci cand au vazut ce era suprins in ele.

- Bucurestenii care au avut drum constant in nordul Capitalei in zilele de sarbatoare, cu un trafic extrem de lejer, au avut parte de o surpriza. O masina este abandonata pe banda I de mers catre Piata Presei, pe partea dreapta a bretelei de ocolire a pasajului Baneasa!

- Deși Manchester City merge perfect in Premier League, avand 18 victorii și un egal, Pep Guardiola cauta soluții pentru imbunatațirea echipei. The Sun dezvaluie ce Pep cauta un fundaș central, iar jucatorul dorit este Milan Skriniar, fundașul slovac al celor de la Inter. Venit in vara de la Sampdoria,…

- La aceasta ora, zeci de oameni se afla in Piața Victoriei, acolo unde protesteaza impotriva PSD și ALDE, coaliția de guvernare! Jandarmii au fost luați prin surprindere de numarul protestatarilor, care scandeaza impotriva Guvernului. Aproximativ 100 de bucureșteni sunt, cu doua zile inainte de Craciun,…

- Anca Țurcașiu, nemachiata și necoafata la 47 de ani. Actrița a surprins pe toata lumea cu cea mai recenta apariție pe contul de socializare. Aceasta a postat o fotografie in care apare mai naturala ca niciodata. Anca Turcasiu are un ten luminos si fara pic de rid, aratand ca la 30 de ani. Artista sustine…

- Anunt al unor ambasade occidentale privind justitia Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei la Bucuresti afirma ca legile adoptate recent privind reforma justitiei risca sa puna în pericol progresele semnificative facute de România în…

- Momente emotionante intr-un supermarket. Pentru ca in aceasta perioada oamenii au luat cu asalt magazinele fie pentru cadouri, fie pentru a procura hrana pentru masa de Craciun, supermarketurile sunt pline de clienti.

- Descoperire incredinila la Suletea, judetul Vaslui! Doi barbati sustin ca au gasit semnul sfintei cruci in lemnul pe care il taiau. Primarul comunei spune ca nimic nu este intamplator si vrea sa-i daruiasca Episcopului Ignatie dovada, drept cadou

- O întâmplare speciala vine din Statele Unite ale Americii. Câtiva copiii care se jucau la tara, într-o zona mocirloasa, au avut parte de surpriza vietii când au gasit o masina de teren scufundata pe jumatate.

- Robbie Williams crede ca sobrietatea sa este cea mai mare realizare a lui si accepta faptul ca are tendinte de dependent cu care va trebui sa traiasca mereu. Autorul hit-ului ‘Let Me Entertain You’ a spus, intr-un interviu pentru The Sun, potrivit contactmusic.com: „Pot sa devin dependent de orice.…

- Un miliardar canadian și soția sa au fost gasiți morți in urma cu puțin timp la casa lor din Canada, in condiții pe care suspecte, relateaza BBC. Mai exact, cei doi și-au gasit sfarșitul intr-o pivnița. Ancheta este in desfașurare, insa ițele cazului sunt cu atat mai incurcate cu cat cei doi au fost…

- Richard Walker, un britanic, a avut parte de o experienta inedita, dupa ce cineva i-a furat iPhone-ul. Decis sa isi recupereze bunul, barbatul a folosit aplicatia de localizare ca sa vada unde a ajuns telefonul sau furat. A ramas fara cuvinte cand a observat locul in care se afla: la peste 4.500 de…

- Mircea Badea a dezvaluit, din greseala, tuturor ce salariu incaseaza lunar de la Antena 3. Realizatorul emisiunii ”In gura presei” a dezvaluit public cat a platit TVA in luna noiembrie, iar prietenii au facut rapid calculul si au aflat cati bani ii intra acestuia in cont. A

- Imaginea cu Andreea Marin a creat reacții neașteptate pe contul de socializare. Vedeta a publicat o fotografie in care arata mai mult ca o puștoaica, decat o femeie trecuta de 40 de ani. Fanii nu s-au putut abține. De cand s-a indragostit nebunește de tanarul consul, Andreea Marin arata mai bine ca…

- Leo Messi a primit doua zile libere de la antrenorul sau de la Barcelona, si a decis sa si le petreaca alaturi de familie. Nu oricum, ci ducandu-si copiii in ... Finlanda, pentru a le face o surpriza placuta.

- Partida dintre FC Botoșani și Viitorul a oferit un moment amuzant in minutul 36 din prima repriza, cand tanarul Arpad Tordai a comis o eroare incredibila. A reținut o minge la marginea careului, dar apoi a scapat-o in doua randuri și balonul a ajuns sa iasa din careu. S-a aruncat pe minge, insa plonjonul…

- Ramasitele unui castel fortificat vechi de 3.000 de ani au fost descoperite pe fundul celui mai mare lac din Turcia.Scufundatorii ce explorau lacul Van au dat peste peretele unui castel despre care se crede ca ar fi construit de civilizatia Urartu, scrie Antena3.ro.

- Dupa o operatie destul de complicata si impacarea cu Justin Bieber, Selena Gomez uimeste din nou. De data aceasta, indragita artista si-a etalat look-ul neasteptat pe covorul rosu de la American Music Awards

- Femeia, in varsta de 44 ani, suspectata de savarsirea a doua infractiuni de furt comise in lunile iulie si august, a fost depistata joi de politistii Sectiei 1 din Galati. Politistii spun ca ea a reusit sa intre in locuintele a doua familii din Galati dupa ce a pretins ca este reporter si…

- Tanarul, in varsta de 33 de ani, are o relatie cu Melania, in varsta de 47 de ani, dar care arata ca la 20 datorita pasiunii ei pentru fitness. Cuplul a incercat sa pastreze relatia un secret, spunand tuturor ca sunt doar prieteni. S-au bucurat de nenumarate vizite intime dupa ce isi impataseau…

- Politia columbiana a confiscat, miercuri, peste 12 tone de cocaina care era ascunsa in patru plantatii de banane, fiind vorba despre cea mai mare captura din istoria tarii, a anuntat presedintele Columbiei, Juan Manuel Santos, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de mediafax.ro, Cocaina are o valoare…

- Patronul de la FCSB a luat decizia sa renunte la mai multi jucatori în pauza competitionala din iarna, iar pentru asta a sunat-o pe Anamaria Prodan, ca sa le gaseasca echipe fotbalistilor impresariati de ea.

- Legea poliției: va fi considerat atac armat daca asmuți un caine asupra altei persoane Conform unui proiect de act normativ lansat in dezbatere publica de Ministerul Internelor cu privire la ”Legea poliției”, va fi considerat atac armat daca asmuți un caine asupra altei persoane. Una dintre schimbarile…

- Modul de acțiune pe timpul escortarii in situația unui atac armat asupra mijloacelor auto care transporta persoane private de libertate – a fost tema unui exercițiu organizat luni, 31 octombrie a.c., de structurile cu atribuții in domeniu: Inspectoratul de Jandarmi Județean Giurgiu, Inspectoratul de…