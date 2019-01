Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 25 de ani a murit, duminica, la Spitalul din Medias, judetul Sibiu, acesta fiind injunghiat in timpul noptii, in urma unui conflict izbucnit intre mai multi localnici, intr-un club, apoi continuat in strada. Agresorul fusese eliberat recent in baza recursului compesatoriu.

- Un barbat de 26 de ani a fost injunghiat mortal in timp ce incerca sa opreasca un conflict. Incidentul s-a petrecut pe o strada din Londra. „Dupa ce a ieșit dintr-un bar, a incercat sa intervina...

- O tanara a fost atacata si talharita in scara blocului in timp ce astepta sa urce in lift. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere amplasate in imobil, iar in baza imaginilro suspectul a fost depistat si retinut. Potrivit Digi24.ro, este vorba de un barbat de 33 de ani, din Alba Iulia, care…

- Un politist local din comuna Mogosesti a fost injunghiat de trei ori,fiind transportat de urgenta la Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iasi. Politistul local are 32 de ani,si a fost injunghiat de un localnic dupa un conflict spontan.Agresorul a declarat ca a fost imbrancit de politist,si apoi s-a intors…

- Incidentul a avut loc marti, 30 octombrie, in jurul orei 20.00, pe o strada din Huedin. Victima a ajuns in spital cu leziuni grave, iar agresorul a fost depistat de politisti si retinut pentru 24 de ore.