Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Galati face ancheta dupa ce pe Facebook a aparut o filmare care prezinta un jaf realizat cu violenta. Victima este o persoana in varsta, iar agresorul ar fi un barbat eliberat recent din inchisoare, in baza legii recursului compensatoriu.

- Recidivistul din Alba care a injunghiat in nopate de sambata spre duminica un tanar in fata unui club din Medias a beneficiat de 408 de zile castigate in urma aplicarii legii privind recursul compensatoriu. Rusu Marius a fost eliberat in mai 2018.

- Un tanar de 25 de ani a murit, duminica, la Spitalul din Medias, judetul Sibiu, acesta fiind injunghiat in timpul noptii, in urma unui conflict izbucnit intre mai multi localnici, intr-un club, apoi continuat in strada. Agresorul fusese eliberat recent in baza recursului compesatoriu.

- Un barbat de 35 de ani a fost retinut de politistii din Cluj dupa ce nu a oprit la semnalele lor si a gonit pana in comuna vecina orasului. Oamenii legii au aflat ca tanarul e de loc din Camarasu, ca nu are permis auto si ca a fost eliberat in august 2018 in urma legii recursului compensatoriu. Fusese…