- Piata de masini la mana a doua din Romania este tot mai vizitata de romanii dornici de a gasi un autoturism de vis, dar la preturile pe care si le pot permite in functie de buget. Salariile nu foarte mari determina pe majoritatea sa nu poata sa achizitioneze masini noi, asa ca se orienteaza catre aceasta…

- Planuiești sa-ți cumperi o mașina second-hand? Atunci, iți recomandam sa profiți la maximum de promoțiile la autoturisme rulate pe care le are Altex, in preajma Craciunului. Cum, nu știi ca Altex, cel mai important jucator de pe piața electroIT din Romania, vinde și mașini second-hand? Daca nu știi,…

- In studiu s-au analizat anunțurile mașinilor second-hand ce ofereau seria de șasiu. Este vorba despre 1.589 de anunțuri postate pe diferite site-uri de profil din Romania. Dintre acestea, s-a constatat ca 259 de autoturisme, adica peste 16% din total aveau kilometrajul modificat. Citeste si CALCULATOR…

- Un site dedicat pieței auto, care furnizeaza informații despre istoricul și starea autovehiculelor second hand, a realizat o statistica ingrijoratoare. Plaforma inspectorauto.ro a analizat 1.589 de mașini second-hand a caror serie de șasiu era disponibila in anunțurile online și a constatat ca numarul…

