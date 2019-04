Stiri pe aceeasi tema

- Generalul libian Khalifa Haftar, liderul grupului paramilitar Armata Nationala Libiana, se afla în vizita în Rusia, afirma surse insurgente libiene citate de agentia de presa italiana ANSA, potrivit Mediafax. Khalifa Haftar s-a deplasat joi dupa-amiaza la Moscova pentru o întrevedere…

- Aeroportul Mitiga, aflat intr-o suburbie de est a capitalei, a fost inchis dupa ce a fost lovit de forțele pro-Haftar. Pasagerii puteau fi vazuți plecand de la terminal, a spus un corespondent al Reuters de la aeroport. Lupte au fost și la aeroportul internațional din Tripoli, situat la 30 de kilometri…

- Situatia din Libia devine tot mai tensionata. Pe langa confruntarile militare au loc si dispute mediatice.Astfel, seful Guvernului de uniune nationala al Libiei, Fayez al-Sarraj, a tinut un discurs televizat, in care l-a acuzat de "tradare" pe maresalul Khalifa Haftar,

- Seful Guvernului de Uniune Nationala (GNA) din Libia, Fayez al-Sarraj, a promis sa raspunda cu „forta si fermitate” rivalului sau, maresalul Khalifa Haftar, pe care îl acuza ca l-a „tradat” lansând o ofensiva în directia capitalei Tripoli, ceea ce va duce…

- Omul forte al estului libian, mareșalul Khalifa Haftar, a ordonat joi forțelor sale sa "avanseze" în direcția capitalei Tripoli, unde se afla sediul guvernului de uniune naționala (GNA), stârnind temeri legate de un nou conflict în aceasta țara care a cazut prada haosului,…

- Apar fenomene noi in apele Mediteranei, calea cea mai utilizata de emigranții clandestini pentru a ajunge in Europa. Miercuri, informații difuzate de presa italiana, citand Ministerul italian de Interne, anunțau ca cele 108 persoane salvate de echipajul navei comerciale Elhiblu 1 in largul coastelor…

- Statele Unite au efectuat miercuri seara o lovitura împotriva organizatiei Al-Qaida în sudul Libiei, a anuntat Guvernul de uniune nationala (GNA) cu sediul la Tripoli si recunoscut de comunitatea internationala, relateaza AFP. Raidul a vizat "un anumit numar de membri ai organizatiei…

