- Un deputat PSD acuza Banca Naționala ca ar fi vinovata de creșterea prețurilor,. "De fiecare data când guvernatorul României iese si spune ca vom avea o inflatie de 4,3% nu face altceva decât sa atraga o marire a

- CURS BNR, 12 martie 2018. Leul, RAPORT cu EURO - DOLAR - LIRA - FRANC ELVEȚIAN. EURO a crescut la 4.6616. LEUL s-a depreciat in fața EURO cu 0.0046. CURS BNR, 12 martie 2018. Leul, RAPORT cu EURO - DOLAR - LIRA - FRANC ELVEȚIAN. In raport cu DOLARUL AMERICAN, LEUL s-a apreciat. Valoarea unui…

- Razboi interlop pe strazile miliardarilor din București. O familie puternica din Capitala a fost implicata intr-un scandal care s-a terminat prin injunghierea fratelui unei vedete foarte apreciate de romani.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,6597 lei/euro, in crestere fata de nivelul atins marti. Marti, BNR a anuntat un curs de referinta de 4,6596 lei/euro. Miercuri, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea…

- Firmele care au avut venituri mai mici de un milion de euro anul trecut trebuie sa depuna la Finanțe o declarație de mențiuni, formularul 010, pentru incadrarea in categoria microintreprinderilor. Reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea arata ca declarația…

- O comisie a ONU a afirmat marti ca raidurile aeriene efectuate la sfarsitul anului 2017 asupra unei piete dintr-o localitate controlata de rebeli in Siria, soldate cu cel putin 84 de morti, ar putea fi calificate drept crima de razboi.

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a obtinut anul trecut 2,02 miliarde de franci elvetieni (2,16 miliarde de dolari), de pe urma ratelor negative ale dobanzilor cu care a taxat bancile comerciale, in crestere fata de 1,52 miliarde de franci elvetieni in 2016, transmite Reuters.

- Razboi total intre procurorul general, Augustin Lazar si ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Lazar a fost cel care a atacat primul, de la distanta. Acesta spune ca procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de procurori-sefi ar trebui sa fie facuta de CSM, intr-o transparenta totala,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6590 lei/euro, in crestere cu 0,02% fata de nivelul atins joi, in linie cu tendinta regionala, transmite News.ro . Joi, euro a scazut la 4,6581 lei, iar miercuri a crescut la 4,6625 lei. Vineri, leul s-a depreciat in raport…

- "Nu sunt in favoarea unei plafonari, si inca foarte joase, pe aceasta creditare. Este o prima propunere in cadrul Comitetului de la BNR. La Ministerul de Finante analizam care sunt argumentele pro si contra si dupa aceea la nivelul Guvernului vom avea o pozitie oficiala in Comitetul de Supraveghere…

- Liberalul a publicat o postare de-ale lui Florin Cițu in care scria, in 2015, ca "parlamentarii au acceptat, timp de 25 de ani, toate balivernele BNR ca pe un adevar absolut. (...) Parlamentarii prin votul lor au dat legitimitate politicii monetare din ultimii 25 de ani. (...) Astazi, BNR ii amenința…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, vineri, un curs de 4,6552 lei pentru un euro, in crestere cu 0,13 bani (+0,03%) fata de anuntul din sedinta anterioara, cand moneda unica valora 4,6539 lei. În acelaşi timp, leul s-a apreciat în raport cu dolarul american, cursul anunţat…

- Congresul american a inregistrat o rezolutie privind Republica Moldova. Prin document SUA sustine alegerea Republicii Moldova de asociere la UE si cere Rusiei sa-si retraga trupele si munitiile care stationeaza ilegal pe teritoriul tarii noastre.

- lenul Camerei Deputatilor a aprobat miercuri, cu 276 de voturi „pentru” si doua „impotriva”, proiectul de lege pentru realizarea „Capabilitatii de sprijin de foc indirect” aferenta programului de inzestrare „Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare”. Proiectul de lege a fost adoptat si de…

- ACUZATII INCREDIBILE DEZVALUIRI….O familie din Parpanita aduce acuzatii extrem de grave la adresa reprezentantilor Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului care i-au trecut pragul casei si au efectuat un control! RAZBOI… O familie din satul Parpanita, care are doi copii luati in…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,6609 lei/euro, 3,7530 lei/dolar, 4,0471 lei/franc elvetian. Euro creste 4,66 lei, fata de 4,65 lei, cursul anuntat vineri de BNR si se apropie de maximul istoric in fata leului atins pe 23 ianuarie: 4,6679 lei/euro. Bancile comerciale…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6595 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de nivelul atins joi, in contrast cu tendinta regionala. Joi, euro a crescut la 4,6598 lei, dupa ce si miercuri se apreciase in raport cu leul. Vineri, leul a urcat…

- Pe masura ce noul guvern geman prinde contur, companiile germane lanseaza avertismente care dau fiori: ar putea incepe un razboi comercial mondial, iar de vina sunt americanii. Unii spun ca administratia presedintelui Donald Trump a lansat deja un razboi valutar prin deprecierea dolarului.…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 2,06%, dar indicele Robor la 6 luni a crescut la 2,37%, cel mai mare nivel din noiembrie 2014, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Robor…

- Leul moldovenesc, la inceputul noii saptamini de lucru, a slabit ușor atit fața de dolar, cit și fața de euro. In weekend el s-a depreciat cu circa 3 bani in raport cu moneda americana și cu aproape 4 bani fața de moneda unica europeana, noteaza NOI.md. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit…

- Crizele din ultimul an au adus lumea - și implicit Europa - mult mai aproape de un „conflict semnificativ”, pe fondul tensiunilor dintre tari si amplificarii tendintelor nationaliste, arata raportul Conferintei pentru Securitate Munchen

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a decis sa majoreze rata dobanzii de politica monetara la 2,25% pe an de la 2% pe an, miscare ce se preconizeaza ca va conduce la o crestere a ratelor aferente creditelor ipotecare in lei cu circa 30 de lei, fata de nivelul actual.

- 'Constatam, sa nu spun o prabusire, dar o revenire pe pamant a valorii Bitcoin si am considerat ca este bine sa mai atentionam o data publicul. Vedeti ca in comunicat este o fraza, nu stiu daca ati sesizat-o. Ca la noi inca apetitul fata de aceste criptomonede este inca mic', a spus Mugur Isarescu.…

- De la jumatatea anului trecut, Aurel Slapciu, afaceristul din Motru care a participat la concursul pentru postul de director al Direcției Publice Motru, a acționat in judecata structura instituției publice municipale pe motiv de ilegalitate a comisiei de concurs. O instanța a Tribunalului Gorj…

- Ministerul Finantelor redeschide, in februarie, o emisiune de obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro, in valoare nominala de 200 milioane euro, cu scadenta in 2021, potrivit prospectului de emisiune publicat pe pagina de Internet a institutiei. Emisiunea a fost lansata in luna martie a anului…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 5 februarie 2018.Dolarul australian AUD 2,9519Leva bulgareasca BGN 2,3697Dolarul canadian CAD 2,9947Francul elvetian CHF 3,9975Coroana ceha CZK 0,1839Coroana daneza DKK 0,6227Lira egipteana EGP 0,2104Euro EUR 4,6347Lira sterlina…

- In ce unii parlamentari nu se sfiesc nici in fata camerelor de luat vederi sa-i jigneasca pe colegii din opozitie, la Iasi, intr-o comuna din marginea judetului, un primar si-a pierdut functia dupa ce a fost condamnat penal pentru ca a vorbit urat cu un politician dintr-un alt partid.

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de 4,6582 lei/euro, in creștere cu 0,23% fața de ședința anterioara, cand un euro a fost cotat la 4,6474 lei. Miercuri, leul s-a depreciat in raport cu euro, in contrast cu tendinta regionala. Alte monede din regiune, precum coroana ceha, zlotul…

- In timp ce era atasat naval la Londra, contraamiralul Gheorghe Dumitrescu a refuzat sa se subordoneze regimului maresalului Ion Antonescu, fiind judecat in lipsa si condamnat de Curtea de Justitie Militara la 25 de ani de munca silnica, degradare militara si 10.000 de lei cheltuieli de judecata.

- Enache Jiru, fostul secretar de stat din Finante, dat afara de Mihai Tudose la mijlocul lunii octombrie, a revenit in Banca Centrala, pe post de consilier al Guvernatorului BNR, fiind unul din cei 4 consilieri ai lui Mugur Isarescu. Jiru si-a inceput cariera in 1990, cand s-a angajat ca economist la…

- Activistul civic Victor Chironda, cunoscut prin implicarea sa activa in problemele Chisinaului, a avut ieri, 23 ianuarie, o intrevedere cu primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, dar si cu arhitectul-sef, Sergiu Borozan, noteaza NOI.md. In cadrul discutiilor, activistul civic si-a prezentat…

- Suma datoriei Ucrainei fața de Fondul Monetar Internațional (FMI) constituie 12,1 miliarde de dolari SUA. Informația a fost facuta publica luni, 22 ianuarie, de catre vicepreședintele Bancii Naționale a țarii Oleg Ciurii, informeaza UNIAN. Potrivit spuselor acestuia, in prezent, Banca Naționala ii datoreaza…

- Purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea, sustine ca institutia nu da avize pentru numirea ministrilor, precizand ca Serviciul transmite, fara solicitare, doar informatii privind securitatea nationala, beneficiarilor legali.

- Balți - un oraș cu drumuri pline de gropi și gunoi, dar nu și in curțile unde locuiesc unii aleși locali. Mai mulți membri ai formațiunii "Partidul Nostru", condus de primarul fugar, Renato Usatii, se pot bucura de curți amenajate, cu drumuri și trotuare reparate capital.

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) se asteapta sa raporteze un profit anual de 54 de miliarde de franci elvetieni (55,25 de miliarde de dolari) in 2017, cel mai ridicat profit din istoria de 110 ani a institutiei, transmite Bloomberg. SNB a realizat anul trecut un profit de 49 de miliarde de franci elveţieni…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu In timp ce Liviu Dragnea alearga prin filiale, intr-o operațiune tipica de campanie electorala, in Palatul Victoria, Mihai Tudose se pregatește. De un razboi pe care il crede final. Fiecare dintre cei doi protagoniști acționeaza conform unui model propriu. Finalmente insa,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, vineri, un curs de 4,6377 lei pentru un euro, in crestere cu 0,03 bani (+0,01%), in comparatie cu valoarea de 4,6374 lei anuntata anterior. Pe de alta parte, leul a castigat teren in raport cu dolarul american, pana la valoarea de 3,8247 lei,…

- Banca Nationala a Elvetiei a anuntat ca asteapta un profit de 55 de miliarde de dolari pentru anul trecut – o suma imensa, echivalenta cu 8% din PIB-ul Elvetiei. Prin comparatie, daca Rezervele Federale ar fi inregistrat o marja similara de profit, raportata la economia Statelor Unite, suma ar fi fost…

- Președintele Chinei Xi Jinping le-a cerut soldaților sa fie pregatiți pentru razboi, intr-un discurs susținut in fața armatei.Potrivit Daily Star, in filmarea care a fost facuta in Teatrul Central de Comanda, peste 7000 de chinezi au ascultat ordinele lui Jinping. Citește și: Momente…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de 4,6412 lei/euro, in prima sedința din 2018, in scadere cu 0,40% fața de finalul anului, cand moneda naționala a atins cel mai scazut nivel din istorie fața de euro. Pe 29 decembrie 2017, BNR a anunțat un curs de 4,6597 lei/euro, cel mai mare curs…

- Timp de 5 zile aveți ocazia sa descarcați zeci de jocuri de razboi la prețuri cu pana la 85% mai mici via GOG.com ! Din promoție fac parte jocuri din francize precum Delta Force, Jagged Alliance, Hearts of Iron, Blitzkrieg, Uprising, Europa Universalis, Commandos și Men of War. The post Jocuri de razboi…

- Este razboi total intre cei din PSD și Banca Naționala. Pentru ca liderul PSD, Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose au aruncat pe piața mai multe cifre, cei de la BNR dau replica și arata ca aceștia nu cunosc situația reala a economiei.Citește și: Primul greu al Guvernului, care NEAGA ca…

- Cel mai recent decret al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, conform caruia actiunile impotriva terorismului sau tentativelor de lovitura de stat nu sunt pedepsite, ar putea incita la violenta, oferind acoperire legala “justitiarilor” proguvernamentali, avertizeaza partidele de opozitie, conform…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a anuntat, joi, ca a cumparat pachetul majoritar de actiuni la compania Landqart AG, un producator de substrat de polimeri utilizat in bancnote si pasapoarte, pentru a se asigura ca introducerea noii serii de bancnote se va derula fara probleme, informeaza Reuters. În…

- Conform unui comunicat al Executivului, de aceasta suma vor beneficia in total 10.066 de persoane. Fondurile provin din bugetele pe anul 2017 ale Ministerului Muncii (pentru 9.438 persoane), Ministerului Apararii (327 persoane), Ministerului Afacerilor Interne (300 persoane) si Serviciului…

- Prietenia lui Iohannis cu Ciolos ar putea sa-l coste noul mandat de președinte Partidul lui Dacian Cioloș este o declarație de razboi la adresa PNL, fostul premier tehnocrat a devenit principalul inamic al liberalilor, iar PNL ar putea sa nu-l mai susțina pe președintele Klaus Iohannis pentru un nou…