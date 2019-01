Polițiștii Stațiunii Rașnov au reținut, apoi arestat preventiv, un tanar in varsta de 24 ani, din orașul Rașnov, fiind suspectat de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta este banuit ca ar fi furat din doua locuințe, din aceeași localitate, mai multe bunuri in valoare de 5.000 de lei. „In fapt, in perioada 4 – 6 ianuarie, tanarul ar fi patruns prin efracție in doua locuințe situate in orașul Rașnov, de unde ar fi sustras cantitatea de 4 metri cubi de scandura, esența rașinoasa și mai multe unelte și materiale pentru construcție, creand un prejudiciu de aproximativ 5.000 de lei”, a informat…