Un rapper celebru a murit într-un accident de kitesurfing. Cum s-a produs tragedia Gru avea 46 de ani si era o personalitate in lumea artistica a Serbiei. De asemenea, el era implicat si in activitatea sportiva, fiind un fervent sustinator al gruparii Partizan Belgrad. Accidentul cu parapanta s-a produs luni, in jurul orei locale 15.20 (ora 16.20, ora Romaniei). El s-a prabusit in apa, de unde a fost scos de prieteni. O rafala de vant l-a dezechilibrat pe Gru, intorcandu-l de mai multe ori, dupa care rapper-ul a pierdut control. Se estimeaza ca manerul de ghidare pe care acesta l-a scapat din maini l-ar fi lovit in cap, astfel ca Gru si-a pierdut cunostinta si a cazut… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

