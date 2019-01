Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul pe numele lui real Mohamed Sylla a fost arestat in cazul morții unui tanar de 23 de ani. Tanarul a fost ucis pe strazile din Paris, in luna iulie a anului trecut, de catre membrii unei bande. Moartea tanarului a fost surprinsa de camerele de supraveghere. Mai mulți barbați l-au lovit cu cuțite,…

- Politia din Galati face ancheta dupa ce pe Facebook a aparut o filmare care prezinta un jaf realizat cu violenta. Victima este o persoana in varsta, iar agresorul ar fi un barbat eliberat recent din inchisoare, in baza legii recursului compensatoriu.

- Un video socant publicat pe Facebook surprinde momentul in care un tanar este injunghiat de mai multe ori cu un cutit de catre un recidivist eliberat din inchisoare in 2018, dupa ce a primit 408 de zile de libertate in baza recursului compensatoriu.

- Un tanar din Ploiești a șocat o țara intreaga prin bataile repetate pe care i le-a aplicat prietenei lui, pe care, cu sadism, le-a și inregistrat și le-a pus pe Facebook. Robert Berechet, in varsta de 20 de ani, se filma cand o lovea cu bestialitate pe tanara Catalina T.. Tanarul a fost reținut de polițiști.…

- Potrivit Politiei Capitalei, ancheta a fost declansata dupa ce o femeie a depus o plangere penala in care reclama ca, in 29 august, o vecina a sa a fost victima unei talharii, in liftul imobilului de domiciliu. Politisti din cadrul Sectiei 3 au inceput investigatiile, iar joi a fost identificat…

- Cunoscutul Polițist Marian Gondina a comentat cazul tinerei batute și jefuite de un barbat in scara unui bloc din orașul Alba Iulia. Marian Godina a recomandat ca videoclipul șocant sa fie vizionat de ministrul Justiției, Tudorel Toader. „Nu va uitați daca sunteți sensibili! Aș ține totuși ca acest…

- O femeie care a gasit un card pe jos a cheltuit in cinci zile peste 2.500 de lei de pe el cumparand medicamente de la farmaciile din oraș, anunța IPJ Neamț. Poliția din Piatra Neamț a facut publice imagini de pe camerele de supraveghere din farmaciile in care a facut cumparaturi femeia, cerand celor…