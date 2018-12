Senatul american va publica in aceasta saptamana un raport care va prezenta detalii privind amploarea campaniei de dezinformare ruse din timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2016, relateaza duminica Washington Post, potrivit Reuters.



Raportul, care a fost obtinut in draft de Washington Post, este primul care studiaza milioanele de postari pe social media furnizate de companii majore precum Twitter Inc, Facebook si Google Comisiei de informatii a Senatului.



Textul furnizeaza mai multe detalii privind eforturile cunoscute ale Agentiei ruse de cercetare…