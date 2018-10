Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Națiunilor Unite se implica in investigarea violențelor de la protestul diaspora din 10 august. Ciocnirile violente dintre protestatari și jandarmi au ajuns subiect de știri la nivel mondial, in Romania fiind deschise mai multe anchete."Raportul Declic despre violențele Jandarmeriei…

- Raportul Declic despre violențele Jandarmeriei la protestul diasporei a ajuns la ONU. Documentul este analizat acum de oficialii Organizației Națiunilor Unite (ONU), dupa ce peste 81.000 de persoane le-au cerut sprijinul, in urma violențelor asupra protestatarilor pașnici. Peste 400 de persoane au fost…

- SRI a transmis mai multe note Ministerului de Interne si Jandarmeriei si inainte, si dupa evenimentele din 10 august, inclusiv informatii ca exista pericolul ca protestul pasnic "sa escaladeze", a declarat Eduard Hellvig in fata Comisiei...

- Presedintele comisiei parlamentare de control al activitatii SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a facut, joi seara, o serie de declaratii privind protocoalele SRI, informarile SRI despre pesta porcina si protestul din 10 august, transmite News.ro . Protestul din 10 august Directorului SRI, Eduard Hellvig,…

- Petiția “Jandarmeria e toxica” a fost depusa la Inaltul Comisariat pentru Drepturile Omului. Ea a fost semnata de peste 80.000 de cetațeni care solicita investigarea și sancționarea abuzurilor comise de catre Jandarmeria Romana la protestul din 10 august. Inițiata de organizația Declic, petiția “Jandarmeria…

- Petiție semnata de 35.000 de oameni: "Jandarmeria e toxica. Cerem ajutorul ONU" . În petiția inițiata de comunitatea Declic se solicita ajutorul noului Înalt Comisar pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, care

- Dosarul privind interventia Jandarmeriei la protest a fost preluat de Sectia Militara a Parchetului General. Decizia vine in contextul in care institutiile statului, in speta, MAI si Jandarmeria s-au contrazis public cu Parchetul Militar cu privire la prezenta unui procuror militar in dispozitivul de…

- Purtatorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei, Marius Militaru, a anunțat masurile care vor fi luate pentru protestul de mâine, 10 august, din Piața Victoriei, din București.