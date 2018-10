Stiri pe aceeasi tema

- Un raport privind violentele Jandarmeriei de la protestul din 10 august a fost trimis Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), documentul fiind realizat la solicitarea Inaltului Comisar pentru Drepturile Omului, informeaza comunitatea Declic. "Interventiile tot mai violente ale Jandarmeriei…

- Raportul Declic despre violențele Jandarmeriei la protestul diasporei a ajuns la ONU. Documentul este analizat acum de oficialii Organizației Națiunilor Unite (ONU), dupa ce peste 81.000 de persoane le-au cerut sprijinul, in urma violențelor asupra protestatarilor pașnici. Peste 400 de persoane au fost…

- PNL a solicitat Biroului permanent al Camerei Deputatilor sa o invite pe premierul Viorica Dancila la explicatii cu privire la protestul din Piata Victoriei din de 10 august, in cadrul “Orei prim-ministrului”, a anuntat, miercuri, prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan. Titlul temei privind dezbaterea…

- USR spune ca ministrul va trebui sa raspunda in fata comisiei de aparare din Parlament de ce si-a intrerupt concediul si a fost la sediul MAI in seara de 10 august, daca nu a influentat in niciun fel in interventia Jandarmeriei, daca unitatile teritoriale ale Jandarmeriei se disloca la ordinul Ministrului…

- „Am fost batut bestial de jandarmi, tarat la duba Jandarmeriei. Am venit in piața sa protestez pașnic și la un moment dat un puști a furat gardul jandarmilor și ma amuzam, dar, ramanand singur, jandarmii m-au speriat, au dat cu spray-uri, am intins mainile și m-au batut bestial. La un moment dat m-am…

- Klaus Iohannis a mai transmis un mesaj in care ataca dur acțiunea Jandarmeriei și face apel la membri PSD pentru a-și inlatura actuala condurcere. "Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, condamna cu fermitate actele de violența, indiferent de cine le comite și impotriva cui sunt indreptate.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a coordonat personal interventia Jandarmeriei de la mitingul de vineri seara din Piata Victoriei, precizeaza surse oficiale, pentru STIRIPESURSE.RO.Peste 400 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma incidentelor din Piata Victoriei.…

- Seful statului a solicitat procurorului general si stabilirea legalitatii interventiei si identificarea persoanelor si a gradului de implicare sau vinovatie a tuturor celor care au luat parte la incidentele violente petrecute in Capitala. Vineri, presedintele Klaus Iohannis a condamnat ferm…