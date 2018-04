Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Macron i-a primit vineri pe presedintii Adunarii Nationale, Francois de Rugy, si Senatului, Gerard Larcher, pentru a ajunge la un compromis cu privire la aceasta reforma. La intalnire a participat si premierul Edouard Philippe.''S-au inregistrat progrese asupra tuturor subiectelor…

- Primaria Capitalei a atribuit contractul pentru elaborarea “Strategiei pentru dezvoltarea unui oraș inteligent Smart City București”, demersurile intrand astfel in linie dreapta. Primaria Municipiului București a atribuit pe 29 martie contractul pentru elaborarea “Strategiei pentru dezvoltarea unui…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri ca tezaurul national al Romaniei, trimis la Moscova in timpul Primului Razboi Mondial, va constitui tema unei intalniri, aflate in pregatire, intre istorici romani si rusi."Anul acesta pregatim, sa vedem daca se va si finaliza,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri ca tezaurul national al Romaniei, trimis la Moscova in timpul Primului Razboi Mondial, va constitui tema unei intalniri, aflate in pregatire, intre istorici romani si rusi. "Anul acesta pregatim, sa vedem daca se va si finaliza, o intalnire…

- Victoria Lopyreva, o blonda superba, fosta Miss Rusia 2003, ar fi noua femeie din viața lui Putin, scrie presa americana. Speculațiile vin dupa ce președintele rus ar fi avut un cuvant de spus in desemnarea acesteia ambasador oficial al Cupei Mondiale FIFA 2018, scrie Page Six. Lopyreva traiește pe…

- Dupa Opera din Sydney, zgarie-nori din Hong Kong, Kremlinul din Moscova sau Turnul Eiffel din Paris, luminile au fost stinse si pe continentul american pentru a marca a 11-a editie a evenimentului "Ora Pamantului", o campanie organizata in fiecare an la nivel international ca un semnal de alarma in…

- Opera din Sydney, Turnul Eiffel din Paris si Piata Rosie din Moscova se numara intre obiectivele turistice care au ramas in intuneric, sambata, in sprijinul campaniei „Ora Pamantului", cu scopul de a creste nivelul de constientizare in privinta efectelor pe care le au schimbarile climatice, scrie AFP.com,…

- Compania aeriana Austrian Airlines, divizie a grupului german Lufthansa, a decis sa anuleze un numar de 70 din cele 380 de zboruri programate pentru ziua de joi, 22 martie, a declarat marti pentru agentia APA purtatorul de cuvant de la Austrian Airlines, Peter Thier, scrie Agerpres. Potrivit informaţiilor…

- Cantareata Mireille Mathieu a anuntat luni ca Institutul Puskin din Moscova a numit-o ''ambasadoare a limbii ruse pentru contributia sa la difuzarea limbii si culturii ruse in lume'', relateaza AFP. ''Este o imensa onoare si o mare mandrie sa fiu una dintre reprezentantele limbii ruse in lume. Am primit…

- Reinstalata intr-un final in rolul de cancelar dupa luni bune de negocieri, Angela Merkel efectueaza astazi prima sa vizita oficiala la Paris, unde presedintele francez Emmanuel Macron o asteapta pentru a aborda propunerile sale ambitioase de reformare a Uniunii Europene, relateaza AFP.

- Alegerea Rusiei ca invitata de onoare, intr-o perioada de criza intre capitalele occidentale si Moscova, va fi o provocare uriasa pentru organizatorii Salonului Cartii de la Paris, cea mai mare manifestare literara din Franta, care va fi...

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat miercuri ca va expulza 23 de diplomati rusi, transmite Reuters. ''Luam in serios evaluarea guvernului…

- Cancelarul german Angela Merkel, investita miercuri cu al patrulea mandat, se va intalni vineri dupa-amiaza cu presedintele francez Emmanuel Macron la Palatul Elysee, transmit dpa si AFP, citand un anunt al presedintiei franceze. Cei doi lideri, care au o relatie puternica de cand Macron…

- Romanii vor plati mai putin in acest an pentru calatoriile catre destinatiile lor preferate de Paste, platind pe zboruri cu 16% mai putin decat anul trecut si cu 20% mai putin decat in 2016, se arata intr-un studiu realizat de motorul de cautare momondo.ro. Potrivit studiului, Roma şi Londra rămân…

- Yngve Slyngstad este CEO-ul Fondului Suveran de Investitii din Norvegia, cel mai mare fond suveran din lume, parte din Banca Centrala a Norvegiei. Slyngstad are o diploma in Drept obtinuta la Universitatea din Oslo, avand de asemenea un master in Economie la Universitatea Santa Barbara din…

- Grupul Renault va prezenta, la finele lunii august, la salonul auto de la Moscova, un SUV Dacia Duster "premium", o versiune mai scumpa si mai rafinata, care ar putea fi lansat pe piata din Europa Occidentala in jurul anului 2020, urmand ca intre timp o versiune diferita sa fie lansata in…

- Fostul primar al Craiovei, Olguța Vasilescu, anunța intr-o postare pe Facebook ca stadionul de fotbal Ion Oblemenco a fost desemnat pe locul 4 intre cele mai frumoase stadioane din lume.„Stadionul de fotbal din Craiova a fost desemnat pe locul 4 intre cele mai frumoase stadioane din lume de…

- Recent inauguratul stadion al lui U Craiova a fost inclus pe lista celor mai votate zece stadioane inaugurate anul trecut. Juriul concursului a fost asigurat de 5 arhitecți renumiți din lumea sportului, iar rezultatul este unul extrem de bun pentru arena "leilor". Stadionul din Craiova este pe locul…

- In competitie au intrat 40 de stadioane, iar membrii juriului au luat in calcul arhitectura, functionalitatea si originalitatea constructiei. Astfel, stadionul Ion Oblemenco, inaugurat cu mare fast la sfarsitul anului in 2017, a ocupat locul 4, dupa stadioane celebre in lume. Citeste si Guvernul…

- Romania primește un duș rece din partea Comisiei Europene, care, intr-un raport privind situația economica și sociala din țarile membre remarca faptul ca Romania risca o aterizare forțata a economiei, in ciuda creșterii puternice din ultimul an.

- Companiile Renault si Nissan au initiat discutii pentru consolidarea aliantei, producatorul auto japonez avand obiectivul de a cumpara partea de 15% din actiuni detinuta de statul francez, afirma surse citate de editia franceza a agentiei Reuters, dar Guvernul de la Paris neaga informatiile.

- Pentru ca au implinit un an de emisiune, Diana Munteanu, Florin Ristei și Ramona trebuie sa stea sa li se taie moțul, iar cei care efectueaza aceasta operațiune sunt chiar Razvan și Dani!

- Sputnik Moldova: În ultimul timp în mass-media apar tot mai multe informații cu privire la faptul ca gazele eliminate de catre automobile, mai ales de cele cu motoare diesel, sunt cu mult mai nocive și mai periculoase decât se credea pâna acum. În opinia Organizației…

- Premiile Cesar 2018. Ediția cu numarul 43 a galei de decernare a Premiilor Cesar a avut loc pe 2 martie la Salle Pleyel din Paris. Alți actori au ajuns in atenția publica dupa ce au fost premiați la cel mai important eveniment cinematografic de la Paris.

- Casa Christian Dior a adus un omagiu protestelor organizate de studenti la Paris in anii 1960, marti, intr-o prezentare de moda asemanata de experti cu o veritabila explozie de culoare, in cadrul careia manechinele au purtat pe podium berete si articole vestimentare caracterizate prin petice in nuante…

- De la Moscova la Paris, Europa a fost cuprinsa duminica de un val rece siberian care se extinde treptat pe continent si care a facut deja cel putin noua victime - in Franta, Polonia si Lituania. In Bulgaria a fost instituit cod rosu si portocaliu pentru caderi de precipitatii sub forma de ninsoare si…

- Din cele 27 de stadioane candidate, un juriu alcatuit din arhitecti specializati in infrastructura sportiva a selectat 10 stadioane, intre care si arena din Craiova. Alaturi de arena Ion Oblemenco mai sunt in finala stadioanele din orasule turcesti Gaziantep, Sakarya si Samsun, stadionul Lujniki,…

- O pictura Degas furata de la un muzeu din Marsilia in 2009 a fost gasita intr-un autobuz din apropiere de Paris. Autoritațile nu au putut stabili cui ii aparținea servieta in care era ascuns tabloul, scrie BBC News. Ministrul francez al culturii, Francoise Nyssen, a declarat ca autoritațile au descoperit…

- ''Sunt sigur ca evolutiile dinamice ale actualei situatii din Peninsula Coreeana impun un dialog activ ruso-american pe acest subiect'', a declarat Igor Morgulov, adjunct al ministrului de externe rus, referindu-se la programele nuclear si de rachete balistice dezvoltate de Phenian.Comentariile…

- Moscova s-a pronuntat sambata pentru desfasurarea unor convorbiri directe cu SUA in legatura cu situatia din Coreea de Nord, relateaza Reuters. ''Sunt sigur ca evolutiile dinamice ale actualei situatii din Peninsula Coreeana impun un dialog activ ruso-american pe acest subiect'',…

- Un tribunal din orasul german Leipzig decide daca marile orase pot interzice accesul autovehiculelor diesel mai vechi, o decizie care ar putea afecta valoarea de revanzare a aproximativ 15 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Înconjurată…

- O retea care aducea imigranti ilegali din Sri Lanka in Marea Britanie, via Paris, cu plecare de pe aeroporturi din estul Frantei sau din Germania, a fost dezmembrata in cursul saptamanii trecute, a indicat luni o sursa din cadrul politiei franceze, transmite AFP. Dupa noua luni de ancheta, politia…

- Prin reconstituirea atentatului dejucat dintr-un tren Thalys in 2015, Clint Eastwood saluta curajul "eroilor obisnuiti" care isi pun viata in pericol in situatii iesite din comun. Spencer Stone, Alek Skarlatos si Anthony Sadler isi joaca propriile roluri in "The 15:17 to Paris", decizie pe care The…

- Departamentul de Stat al SUA a reluat acuzația la aresa Rusiei, sustinand ca Moscova acopera regimul președintelui Bashar al Assad de responsabilitatea utilizarii armelor chimice impotriva civililor, se arata intr-o declarație publicata pe site-ul institutiei. „Secretarul de stat [Rex Tillerson], la…

- „Prin vot am luat decizia de a mentine acest protocol de colaborare parlamentara in conditiile binecunoscute si in aceasta situatie vom vedea cum si in ce mod vom purta dialog incepand de saptamana viitoare pe fiecare proiect", a declarat Kelemen Hunor la finalul sedintei grupurilor parlamentare reunite…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, vineri, inainte de a tine un discurs in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, ca spera sa aiba un dialog cu Moscova, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Capitala Marii Britanii a fost desemnata, pentru al treilea an consecutiv, cel mai scump oras european in functie de nivelul chiriilor, chiar daca Brexitul a provocat incertitudini privind viitorul celui mai mare centru financiar de pe continent, arata un studiu al firmei de consultanta ECA International,…

- Temperatura globala, in conditiile actuale, va creste deja pana in 2040 cu 1,5° C, primul dintre pragurile stabilite de Acordul privind schimbarile climatice de la Paris, daca nu se iau masuri de urgenta, potrivit unui proiect de raport al Grupului interguvernamental de experti privind evolutia climei…

- O portiune de bulevard din dreptul ambasadei Rusiei la Washington va deveni "Boris Nemtsov Plaza" (Piata Boris Nemtov), dupa numele opozantului rus asasinat in 2015 la Moscova, potrivit unei rezolutii votate marti de Consiliul municipal al capitalei federale americane, transmite AFP.Rezolutia,…

- La inceputul saptamanii, președintele francez Emmanuel Macron l-a primit pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, intr-o vizita de relansare a relațiilor dupa schimburi de declarații nu tocmai magulitoare intre Paris și Ankara.

- Liderul fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat, Tudor Deliu, spune ca nu cunoaște în practica internaționala exemple când președintele țarii poate fi suspendat pe o perioada de câteva minute, ca decretul pentru desemnarea unor demnitari sau promulgarea unor legi…