- Amenintarea terorista la adresa Europei nu va face decat sa creasca anul acesta, avertizeaza unii experti, in contextul in care multi combatanti straini de intorc acasa avand cunostinte “high tech” despre arme, pe care le-au invatat pe terenul de lupta, scrie The Telegraph. Zeci de jihadisti urmeaza…

- Increderea consumatorilor europeni a ajuns, in decembrie 2017, la un indice de 21,1 puncte, cel mai ridicat din ultimii 10 ani, in timp ce, in cazul Romaniei, toti indicatorii au scazut semnificativ, va urmare a crizei guvernamentale, reiese din rezultatele studiului GfK privind climatul de consum din…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom. Administraţia Trump şi-a…

- Rusia, NATO și securitatea Europei. Raportul Conferintei pentru Securitate Munchen are concluzii ingrijoratoare pentru orice locuitor al Europei, aratand ca am ajuns „mai aproape - mult mai aproape! - de un conflict militar semnificativ”.

- Premierul croat Andrej Plenkovic a fost al doilea lider care a dezbatut viitorul Europei cu deputații, marți dimineața. El a spus: ”Drumul nostru trebuie sa mearga inainte, nu inapoi. Croația a intrat in Uniunea Europeana pentru a construi și a dezvolta proiectul european impreuna cu partenerii noștri,…

- Postul de televiziune BBC a realizat un experiment menit sa identifice motivele pentru care unii angajatori britanici prefera sa ofere locurile de munca imigranților din Europa de Est. Potrivit documentarului, muncitorii sunt mai harnici daca omologii lor din Marea Britanie care au petrecut mai mult…

- "Pentru sustinerea Initiativei Cetatenesti Minority SafePack in Transilvania, pana in acest moment s-au strans 261.000 de semnaturi. Aceasta cifra depaseste cu mult cota stabilita pentru Romania, dar si numarul de semnaturi pe care noi ni l-am propus. Multumim tuturor celor care, pana in prezent,…

- Directorul general al aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, a prognozat marti ca revolutia prin care trece industria auto va deveni din ce in ce mai vizibila in urmatorii cinci ani, pe masura ce automobilele autonome si autoturismele conectate vor fi din ce in ce mai raspandite, iar consumatorii…

- Europa este expusa unui risc grav atât timp cât nu exista unitate si stabilitate în Libia si nu se are grija de protectia granitei sudice a acestei tari, a avertizat luni ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, care participa la Bruxelles la reuniunea Consiliului Afaceri Externe…

- 'Parasim Uniunea Europeana, nu Europa', a declarat Thesa May pentru Bild intr-un interviu aparut sambata. Nu va fi un al doilea referendum privind Brexit-ul, a mai afirmat May, insa a adaugat ca Marea Britanie isi mentine angajamentul fata de apararea si securitatea Europei si ca Londra nu vrea…

- Comisia Europeana a adoptat marti prima strategie la nivel european privind materialele plastice, care se inscrie in eforturile de tranzitie spre o economie mai circulara si prevede ca toate ambalajele din plastic de pe piata Uniunii Europene vor deveni reciclabile pana in 2030, se arata intr-un comunicat…

- Anul 2017 a adus un numar de peste 363.000 de noi selleri din Europa pe platforma gigantului american Amazon. Dintre acestia, 36,3% s-au inregistrat pe Amazon in Marea Britanie, Germania, Italia, Franta sau Spania, conform Marketplace Pulse. Per total, un milion de noi selleri s-au alaturat platformei…

- În 2013 de exemplu, Biserica St. Jaques din Abbeville, construita în 1868, a fost demolata, cheltuielile totale fiind de 350 000 de euro. Aceasta suma este inferioara celei care era necesara pentru restaurarea templului. Numarul de credincioși a scazut constant în ultimele…

- "Unele dintre acestea ar fi putut fi atacuri in masa, de tipul celor mai mari cu care v-ati confruntat pe teritoriul Europei sau chiar mai rau, deoarece ele implicau aviatia civila", a afirmat el, enuntand contributiilor Israelului la Alianta Nord-Atlantica.Totusi, Netanyahu nu a oferit…

- Ryanair, compania aeriana Nr. 1 a Europei, a lansat astazi, 4 ianuarie, o noua platforma de transferuri susținuta de CarTrawler, permițandu-le clienților Ryanair sa-și rezerve o gama larga de servicii de transport la sol, care includ ofertele de taxi, șoferi, autocare, autobuze și de trenuri toate la…

- Cel puțin trei persoane au murit în urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuințe au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfașoara cu dificultate. Doua persoane au murit înecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate de un val uriaș.…

- Furtuna de iarna Eleanor a ajuns in cea mai mare parte din nordul Europei, inclusiv Franta si Germania, afectand transportul si energia electrica, scrie BBC. Furtuna Eleanor este a cincea furtuna a...

- Trei cuvinte sunt garantate de anul nou: La multi ani! Cartograful Jakub Marian a creat o harta unica, care detaliaza exact cum sa spunem acea fraza onoranta in orice tara a continentului Europa, scrie The Independent.

- Primul an al primei administratii Trump, precum si alegerile cruciale din Europa au marcat anul revenirii puterii Occidentului. Dupa ce lumea clasica, dominata de globalizare pe baza paradigmelor proprii democratiilor liberale, s-a transformat si nu s-a adaptat in timpul mandatelor Obama,…

- Rusia vrea sa isi mentina exporturile de gaze naturale spre Europa la un nivel ridicat in anul 2018, in conditiile in care grupul de stat Gazprom estimeaza ca in 2017 livrarile sale spre Europa au atins un nivel record, transmite Bloomberg. Directorul general adjunct de la Gazprom, Alexander…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega și-a lansat ieri, la Predeal, cartea ”Terorism și Contra-terorism in UE. Lecții din trecut”, aparuta la editura Mica Valahie, aceasta fiind prima lucrare publicata de politician. Lansarea a avut loc in cadrul evenimentului intitulat ”Locul Romaniei in Uniunea Europeana”,…

- La nivel mondial, fuziunile si achizitiile au depasit valoarea de 3.000 miliarde de dolari pentru al patrulea an consecutiv in 2017, iar bancherii se asteapta ca activitatea din sector sa accelereze in 2018, relateaza Financial Times. Ultima luna a acestui an a fost marcata de trei tranzactii…

- Europa deja absoarbe un flux mare de refugiati din Siria, Afghanistan, Iraq si anumite tari din Africa, iar incalzirea globala ar putea amplifica acest fenomen. Din 2015 si pana acum, doar Germania a primit peste un milion de refugiati care cautau un camin. Valul de imigranti a dus la disensiuni…

- CHIȘINAU, 26 dec — Sputnik. Parintele Calistrat Chifa de la Manastirea Vladiceni de lânga Iași, a vorbit creștinilor ce crede el despre valul de emigranți musulmani și face apel la istorie pentru a a trage învațaminte din experiența trecutului. © REUTERS/ Soe Zeya TunIn zece…

- Institutul Cantacuzino a trecut oficial in subordinea Ministerului Apararii Nationale (MApN). Vineri ministrul Sanatatiii, Florian Bodog, si cel al Apararii, Mihai Fifor, au semnat protocolul de predare-primire. Ministrul Sanatatii a susținut ca productia de vaccinuri va incepe in minimum doi ani. „Asa…

- Exista cei din Europa de Est care au facut bani recent dupa prabusirea Uniunii Sovietice, exista industriasi din Scandinavia cu averi provenite din industria veche iar altii provin din Europa de Vest si au vechi legaturi regale. Business Insider a folosit lista oamenilor bogati realizata de Forbes…

- In timp ce americanii isi ofera, sub Trump, inlesniri fiscale care le vor relansa economia, Romania isi demonteaza statul de drept, iar Europa ia masuri de accelerare a destramarii sale. UE risca intoarcerea in 2004.

- “Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de…

- 6 decembrie 2017 - Uniunea Europeana vrea ca despartirea sa usture Londra, chiar daca raneste Europa prin asta. Un divort poate sa fie o afacere neplacuta. In cele mai multe cazuri, o parte vrea sa plece iar cealalta ar vrea ca prima sa ramana. In anumite cazuri, una din parti face amenintari - de regula…

- Cercetatorii de la Arhiva Naționala de Securitate din cadrul Universitații George Washington, specializata in obținerea informațiilor cheie declasificate din partea guvernului, au pus la punct 30 de documente cruciale care arata in mod clar ca oficialitati occidentale de rang inalt i-ar fi promis…

- Aproape o treime din armele folosite de gruparea Stat Islamic sunt fabricate în state membre UE, între care România, potrivit unui raport al Conflict Armament Research (CAR). Raportul arata ca militantii Statului Islamic folosesc armament fabricat în tari precum…

- Aproape o treime dintre armele folosite de gruparea jihadista Stat Islamic sunt produse in Uniunea Europeana. Cel puțin așa arata un raport al organizației de monitorizare a traficului de arme in zonele de razboi. Documentul, citat de The Telegraph, mai precizeaza ca printre furnizorii importanți sunt…

- Acționarii Transilvania Construcții vor primi dividende din profitul anilor trecuți Depozitarul Central a informat investitorii ca in perioada 14 decembrie 2017 - 14 decembrie 2020 va distribui dividende pentru acționarii societații clujene Transilvania Construcții (TCC). Emitentul va distribui…

- O suma de 278 de miliarde de euro a intrat deja in economia reala a Europei prin intermediul fondurilor structurale si de investitii europene, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene (CE) publicat joi, care evidentiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finantare,…

- Citeste si: Soarta controversatului proiect de gaze naturale ruso-german Nord Stream 2 a devenit nesigura Entuziasmul nemtilor cu privire la Nord Stream 2 se stinge Grupuri europene de energie ataca amestecul americanilor in controversatul proiect rusesc Nord Stream Oficialul Departamentului american…

- Noul presedinte al Forumului Atomic European Teodor Chirica a fost director al Nuclearelectrica. De asemenea, a ocupat de-a lungul timpului mai multe functii cheie in industria nucleara europeana. Teodor Chirica ocupase deja functia de vice-presedinte al Forumului Atomic European (FORATOM).…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca reactia Europei la decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului este una ipocrita si dezvaluie "duble standarde", informeaza duminica dpa, scrie agerpres.ro. "Chiar daca respect Europa,…

- Dezbaterea care are loc in prezent in Uniunea Europeana vizeaza libertatea și problema daca toate statele trebuie sa fie "obligate sa devina țari de imigrație" sau iși pot pastra suveranitatea și sa spuna "nu" unui astfel de viitor, a afirmat premierul ungar Viktor Orban, intr-un interviu televizat…

- Ornitologii au descoperit o noua specie de pasare in Romania. Anunțul a fost facut de Societatea Ornitologica Romana. Este vorba despre pietrarul de deșert, o specie indigena Orientului Mijlociu și Africii. Societatea Ornitologica Romana a anunțat ca doi ornitologi au fotografiat și identificat, in…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, incepe luni un turneu european de cinci zile, care va include Bruxellesul (Belgia), Viena (Austria) și Parisul (Franța), pe fondul zvonurilor legate de o posibila demitere a sa de catre președintele Donald Trump, informeaza EFE. Aceasta ar fi a șaptea…

- Evenimente la Targul International de carte Gaudeamus Targul de carte Gaudeamus, 23 noiembrie 2017. Foto: Alexandrul Dolea. Editurile prezente la cea de-a 24-a editie a Târgului International de carte Gaudeamus - Carte de învatatura, care continua în Capitala, la Complexul Romexpo,…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, cauta un supranume biblic pentru jucatorii sai, care sa impresioneze în Europa. ”Vreau cu Tanase, Coman, Man, astia trei, si cu un atcant, sa vedem care o sa fie ala, si cu Nedelcu sa formez o echipa care sa fie „vijelia Europei„. Dar…

- Gigi Becali a mai spus ca va vinde jucatori pe zeci de milioane de euro. Gigi Becali, DISTRUS de Florin Talpan, juristul ARMATEI. Decizie de ULTIMA ORA legata de MARCA STEAUA "O sa intru in Champions League si o sa se califice si echipa nationala si o sa dau jucatori cu 70-80 de milioane…

- Piata romaneasca de servicii de sanatate private este atractiva pentru investitori, iar contextul economic face din Romania „motorul Europei”, motiv pentru care bugetul public al sanatatii ar trebui sa creasca si sa fie folosit pentru servicii destinate oamenilor care nu pot plati ingrijirea medicala…

- O serie de intelectuali neo-conservatori au semnat recent "Declaratia de la Paris: o Europa in care putem sa credem", in care pledeaza pentru recunoasterea radacinilor crestine ale Batranului Continent si critica "tirania tehnocrata", multiculturalismul si in general ceea ce acuza a fi "falsa Europa",…

- Ryanair, compania aeriana Nr. 1 a Europei, astazi, 20 noiembrie, a lansat promoția saptamanala de “Vinerea Neagra”, oferindu-le clienților 7 zile de oferte fantastice, disponibile doar pe pagina web Ryanair.com. Ziua unu debuteaza cu o vanzare promoționala masiva de Craciun, cu pana la 15% reducere…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, luni, in marja reuniunilor Consiliului Afaceri Generale și Consiliului Afaceri Generale (art.50) de la Bruxelles, la prima intalnire trilaterala a miniștrilor de resort din Franța, Germania și Romania, context in care a reafirmat…

- O adevarata si proprie viziune a lui Ioan Paul al II-lea a fost publicata in aceste ore de catre La Nuova Bussola Quotidiana. Potrivit celor relatate de catre site-ul catolic, Papa polonez - proclamat sfant pe 27 aprilie 2014 - a prezis invazia islamica a Europei: Vad biserica mileniului III lovita…