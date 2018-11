Stiri pe aceeasi tema

- Dezastrele naturale provocate de schimbarile climatice vor provoca daune in valoare de sute de miliarde de dolari in Statele Unite pana la finalul secolului, potrivit unui raport al mai multor institutii federale americane, ce contrazice pozitia Administratiei Trump in privinta protectie mediului.

- Amenintarile legate de schimbarile climatice prezinta riscuri "extreme" pentru doua treimi dintre orasele africane, din cauza cresterii populatiei si a infrastructurilor slabe, potrivit unui raport publicat miercuri, scrie agerpres.ro.

- Amenintarile legate de schimbarile climatice prezinta riscuri "extreme" pentru doua treimi dintre orasele africane, din cauza cresterii populatiei si a infrastructurilor slabe, potrivit unui raport publicat miercuri, relateaza AFP. Potrivit ONU, 86 din cele 100 de orase din lume cu cea…

- Turcia si Argentina vor trece printr-o contractie semnificativa in urmatoarele trimestre, pe masura ce ritmul de crestere va incetini in economiile avansate si emergente, a avertizat agentia de evaluare Moody's Investors Service intr-un raport publicat joi, informeaza Bloomberg preluata de Agerpres.…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a deturnat un mesaj emblematic al celebrului serial „Game of Thrones“ („Urzeala Tronurilor“) pentru a saluta apropiata reimplementare a sanctiunilor la adresa Teheranului, ridicate in urma acordului international din 2015 ce vizeaza dosarul nuclear…

- Omenirea a atins "un punct fara intoarcere" in privinta schimbarilor climatice, a avertizat marti secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, cu prilejul instituirii in Olanda a unei comisii pentru clima, relateaza AFP. Comisia va examina masurile pe care tarile, mai ales cele sarace, le pot intreprinde…

- Un studiu recent arata ca 86% dintre romani considera ca schimbarile climatice sunt cauzate in special de activitatile umane. Astfel, a sasea editie a Bucharest Science Festival debuteaza miercuri, 26 septembrie, cu teme precum schimbarile...

- Angajamentele statelor pentru a combate schimbarile climatice nu sunt la inaltimea obiectivelor, a regretat joi Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), avertizand ca planeta va fi condamnata curand la un ciclu ireversibil de incalzire, relateaza AFP. "Nivelul de ambitie este prea scazut", a deplans…