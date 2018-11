Stiri pe aceeasi tema

- Amenintarile legate de schimbarile climatice prezinta riscuri "extreme" pentru doua treimi dintre orasele africane, din cauza cresterii populatiei si a infrastructurilor slabe, potrivit unui raport publicat miercuri, relateaza AFP. Potrivit ONU, 86 din cele 100 de orase din lume cu cea…

- Asasinarea "brutala" a jurnalistului disident Jamal Khashoggi de catre Arabia Saudita "nu va ramane fara reactie" la nivel international, a transmis marti dupa-amiaza Mike Pence, vicepresedintele Statelor Unite.

- Razboiul comercial dintre Statele Unite și China reprezinta un risc real de a transforma lumea intr-un loc „mai sarac și mai periculos”, se arata in cel mai recent comunicat emis de catre Fondul Monetar Internațional, relateaza BBC preluat de mediafax De asemenea, FMI și-a diminuat așteptarile…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a gazduit, la New York, in marja participarii la dezbaterile generale ale celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU, o reuniune cu omologii din statele francofone africane, ocazie cu care au fost abordate aspecte ale modului in care schimbarile…

- Presedintele Alibaba, Jack Ma, a declarat ca razboiul comercial dintre Statele Unite si China poate dura 20 de ani si poate fi ”un dezastru” pentru toate partile implicate, transmite Reuters preluata de news.ro.Ma a vorbit in aceasta saptamana la conferinta Alibaba cu investitorii, la cateva…

- Organizația Meteorologica Mondiala (OMM) a avertizat, luni, ca sunt 70% șanse ca un nou fenomen climatic El Nino sa se produca pana la finalul acestui an, ultimul fenomen de acest fel fiind inregistrat in anii 2015-2016, informeaza site-ul postului BBC News. Experții se așteapta ca noul fenomen sa nu…

- Angajamentele statelor pentru a combate schimbarile climatice nu sunt la inaltimea obiectivelor, a regretat joi Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), avertizand ca planeta va fi condamnata curand la un ciclu ireversibil de incalzire, relateaza AFP. "Nivelul de ambitie este prea scazut", a deplans…