- Premierul neozeelandez Jacinda Ardern si presedintele Frantei Emmanuel Macron lanseaza miercuri, la Paris, o campanie impotriva materialelor teroriste si a extremismului violent pe internet, transmite dpa. "The Christchurch Call" (Apelul Christchurch) isi ia numele de la orasul din Noua Zeelanda unde…

- La aproape 500 de cazuri au fost solicitate ambulanțele din cadrul Serviciului Județean de Ambulanța Teleorman in perioada 12-15 aprilie 2019, cele mai multe intervenții, și anume 137, vizand transferurile interclinice, externarile și investigațiile pentru computer-tomograf. Ambulanțele au ajuns și…

- Armele de asalt și cele semi-automate de tip militar vor fi interzise in Noua Zeelanda, masura fiind luata in contextul in care astfel de arme au fost folosite pentru a ucide 50 de persoane in doua moschei din Christchurch. "Guvernul va lua masuri imediate incepand de astazi pentru a limita…

- Chiar daca premierul neozeelandez Jacinda Ardern spune ca autorul atacului terorist de la Christchurch va suporta legea „in toata rigoarea sa”, atentatul impotriva celor doua moschei capata o amploare periculoasa: gruparea Stat Islamic cheama jihadistii sa razbune moartea celor 50 de musulmani. “Scenele…

- Momentul in care polițiștii bulgari au incercat sa disperseze manifestanții adunați, luni, in fața Parlamentului de la Sofia, folosind spray iritant, a ajuns viral pe internet. Oamenii legii nu au luat in considerare direcția vantului atunci cand au folosit spray-ul din dotare și gazul iritant s-a…

- Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern a confirmat ca 40 de persoane au murit iar alte 20 au fost ranite in atacurile de la doua moschei din orasul Christchurch, scrie The Guardian, informeaza News.ro.Citește și: Elicopterul SMURD, solicitat la Brașov - Un copil și mama acestuia au fost GRAV…

- Premierul neozeelandez Jacinda Ardern l-a avertizat luni pe un compatriot de-al sau capturat in Siria de catre fortele angajate in lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) si supranumit "jihadistul gogoman" ca nu trebuie sa spere la niciun ajutor din partea Noii Zeelande, informeaza AFP preluata…

