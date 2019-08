Stiri pe aceeasi tema

- Un Brexit fara acord ar putea provoca 'penurii' si 'grave perturbari' in domeniul alimentar in Marea Britanie, a avertizat miercuri o organizatie reprezentand acest sector in Regatul Unit, potrivit France Presse preluat de agerpres.Vezi și: Un celebru criminalist CONFIRMA cel mai NEGRU SCENARIU…

- Ivanka Trump, fiica președintelui american Donald Trump, a transmis un mesaj de felicitare pentru Boris Johnson, noul premier al Marii Britanii, insa a facut o gafa. in mesajul de felicitare transmis de Ivanka Trump pe contul sau de Twitter, aceasta a scris greșit numele țarii. Astfel, in loc de United…

- Romanii care traiesc in Marea Britanie vor sa se implice activ, astfel incat la prezidentialele din luna noiembrie sa nu se mai repete situatia de la europarlamentare, cand au fost cozi imense, iar multi dintre ei nu au votat. Aceasta a fost una dintre ideile transmise la intalnirea cu asociatiile cetatenior…

- Marti, 9 iulie, miniștrii de Finanțe europeni au aprobat o serie de masuri care ar trebui sa "armeze" bugetul european pentru anul 2019 împotriva riscurilor unui Brexit fara acord. Cu conditia ca Regatul Unit sa își respecte angajamentele financiare pentru acest an, chiar și în…

- Marea Britanie "trebuie sa paraseasca" Uniunea Europeana pe 31 octombrie, dupa ce amânarea de doua ori a datei Brexitului, a declarat luni ministrul britanic însarcinat cu aceasta problema spinoasa, subliniind ca aceasta voința ambelor parți, potrivit La Libre, citat de Rador.…

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au scazut cu 4,9% in iunie, la 223.421 unitati, a patra luna de declin consecutiv, a anuntat joi Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din Regatul Unit (SMMT), transmite Reuters. În topul celor mai bine vândute modele, luna trecută…

- Un roman a fost prins la furat in Marea Britanie la mai puțin de 24 de ore dupa ce a ajuns in țara, conform Dailymail. Leonard-Valter Tudor, in varsta de 20 de ani, a sosit in Regatul Unit vineri și s-a...

- Marti, premierul britanic, Theresa May, le-a propus deputaților sa voteze un "nou acord Brexit", încercând astfel sa iasa din impasul procesului de ieșire din UE, amânat de mai multe ori.Iata scenariile posibile:1. Iesirea fara acord pe 31 iulieÎn saptamâna…