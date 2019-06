Un raport al Bruxellesului privind anvergura influenței ruse asupra alegerilor europene La circa trei saptamani de la scrutinul european din 26 mai, un prim bilanț prezentat de Bruxelles «nu este alarmist», spun analiști politici europeni. Comisia Europeana «nu a identificat probe ale unei campanii de dezinformare transfrontaliera specifica din partea unor surse exterioare vizand alegerile europene». Unii responsabili europeni au identificat insa Moscova drept «potențial instigator al campaniilor de difuzare a unor știri false vizand subminarea increderii europenilor in instituțiile UE, precum și a discursurilor extremiste». Totuși, se spune in raportul menționat, «surse rusești»… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

