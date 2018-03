Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea brusca sau tocmai, scaderea, gradelor din termometru in perioade scurte de timp ne-a afectat tuturor viata in aceasta primavara. Diferentele de 15, 20 de grade in mai putin de 2 zile creeaza reale probleme de adaptare organismului...

- Spitalele de stat vor putea oferi servicii private de sanatate, conform noilor prevederi din Contractului cadru de asistența medicala, care va intra in vigoare de la 1 aprilie. Ministrul sanatații, le-a transmis managerilor de spitale, in cadrul unei videoconferințe, ca acest nou contract cadru conține…

- Partile contractante au decis sa nu faca publica valoarea tranzactiei si detaliile contractuale, informeaza un comunicat Schweighofer. Cascade Empire a achizitionat padurile respective intre anii 2003-2011 si are in prezent un colectiv de 19 angajati, incluzand personalul diviziei de management forestier.…

- Continentul Africa se va desparți in doua. Specialiștii avertizeaza ca fenomenul se intampla mai repede decat se aștepta. Un fenomen geologic va duce la separarea estului Africii, de la nivelul Vaii Riftului, de restul contientului, insa specialiștii avertizezaza ca acest lucru se intampla cu o viteza…

- In anul 2030, lumea deja va arata foarte diferit. De abia atunci, spune un barbat care susține ca este calator in timp, vom vedea sfarșitul ambițiilor nucleare ale lui Kim Jong-un, dupa un razboi de durata care va include toate marile state ale lumii. Misteriosul personaj, cunoscut doar ca „Noah”, spune…

- Uneori nu ai nici cea mai vaga idee cine este vinovat in relație sau ce nu merge bine. Sfaturile celor mai bune prietene nu par cele mai potrivite, iar tu habar nu ai cum sa iți rezolvi problemele in cuplu.

- Din martie anul trecut in Romania nu s-a mai inaugurat niciun kilometru de autostrada, desi in noiembrie s-au terminat lucrarile la mica sosea dintre Gilau si Nadaselu. Soferii ar putea circula pe cei 9 kilometri de autostrada abia din vara cand vor fi gata lucrarile la podul peste Somes. Lucrarile…

- Un accident a avut loc la primele ore ale diminetii la Curtea de Arges. Un barbat a pierdut controlul volanului intr-o curba si a ajuns sa produca un grav accident. A fost nevoie de interventia echipajului de la descarcerare pentru a-l putea extrage pe barbat din masina. Din cate se pare, tanarul…

- Ziua Pi. Puțina lume știe ca Ziua Pi împlinește azi vârsta de 30 de ani. Google a publicat pe site-ul propriu un clip în care arata cum s-a fabricat noul Doodle cu Ziua Pi 2018. Imaginile arata secretul fabricarii noului Doodle.

- Demararea construcției spitalelor regionale pe bani europeni a fost decalata pentru 2019, asta in condițiile in care cele trei proiecte vor trebui finalizate pana in anul 2023. Sorina Pintea ministrul Sanatații, a declarat la TVR, in cadrul emisiunii „Romania 9" de marți seara, ca cele trei…

- Violeta Stoica Pare șocant, insa in județul Prahova exista copii ai caror parinți au plecat la munca in strainatate inainte ca minorii sa fi implinit varsta de un an. Primul an de viața este, așadar, pentru 13 bebeluși nascuți pe plaiurile prahovene, inceputul unei perioade departe fie de tata, fie…

- Deputatul PSD, Eugen Neața, a susținut miercuri, 7 martie 2018, o noua declarație politica. Parlamentarul social-democrat considera o prioritate reorganizarea Ministerului Afacerilor Interne: „Ultimii ani au amplificat cererea de securitate la nivelul tuturor comunitatilor umane, fapt cauzat de o criminalitate…

- Entitati din domeniul forestier ce provin din toate regiunile de dezvoltare vor face parte din doua grupuri de lucru cu scopul de a analiza problematica din acest sector, se precizeaza intr-un comunicat de presa al Ministerului Apelor si Padurilor (MAP), transmis marti AGERPRES. Decizia a fost luata…

- Dumitru Dragomir il ataca din nou pe președintele FRF, Razvan Burleanu, inainte de alegerile de pe 18 aprilie. Fostul președinte de la LPF a dezvaluit ca s-a implicat in alegerea lui Burleanu, dezvaluind ca a vorbit cu mai mulți președinți de club pentru a-l vota pe actualul șef al fotbalului romanesc.…

- Alina Bica a plecat de luni bune din Romania si s-a vehiculat ca ar fi avut un accident de masina. Elena Udrea a intervenit in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, si a vorbit despre problemele de sanatate ale fostei sefe DIICOT.Citeste si: Elena Udrea, dezvaluiri incendiare…

- "Avand in vedere ca ministrul Justitiei, in mod evident dupa zeci de discuatii sterile, nu are nici intentia si nici capacitatea de a rezolva problemele legate de plata celor peste 1 milion de ore suplimentare, a deficitului de personal si a conditiilor precare de lucru, vom cere prim-ministrului…

- Mai multe asistente au acceptat o provocare online de a dezvalui cateva secrete pe care nu le divulga niciodata pacienților, scrie realitatea.net."Spitalele sunt pline de germeni rezistenți la dezinfectante", in ciuda eforturilor personalului medical de a le ține la distanța.

- Dupa cum un tratament corespunzator ii readuce pofta de viata suferindului. Iata care sunt pricipalele semne pe care trebuie sa le luati in seama atunci cand vine vorba despre depresie.Primul semn de depresie: oboseala Oamenii depresivi sufera o serie de schimbari fizice si emotionale.…

- La 33 de ani, Andreea Balan se poate lauda ca le are pe toate: o cariera care-i aduce multe satisfacții și-i ofera o situație financiara foarte buna, un barbat care o iubește și o familie așa cum a visat. Dar care sunt secretele ei? Solista, care la 1 Martie revine pe micile ecrane tot in […]

- Prim-ministrul Viorica Dancila și mai mulți membri ai cabinetului s-au intalnit astazi cu reprezentanți ai asociațiilor de sprijin pentru persoanele cu tulburari din spectrul autismului, prima dintr-o serie de intalniri pe care șeful Executivului le va avea in perioada urmatoare cu asociațiile care…

- „As vrea ca pacientii sa fie informati pentru ca am constatat, de cand am venit in minister, ca nu se cunosc suficiente lucruri. Am fost surprinsa sa aflu ca pacientii nu stiu ca pe perioada internarii nu trebuie sa-si cumpere nimic. Spitalul este obligat sa le asigure. Scrie in lege. Pacientul trebuie…

- Premierul Viorica Dancila susține ca dicuția cu președintele Klaus Iohannis, de la Cotroceni, s-a axat pe trei puncte, iar scandalul din justiție a fost unul dintre ele. Dancila susține ca i-a spus președintelui ca manifesta ingrijorari datorita scandalului rezultat ca urmare a inregistrarilor cu…

- Presedintele Academiei Romane, acad. Cristian Hera, a afirmat joi ca obiectivele majore al institutiei pe care o conduce coincid in mare masura cu acelea ale Institutului Cultural Roman si a declarat ca Parlamentul si Guvernul trebuie sa constientizeze faptul ca stiinta si cultura romaneasca reprezinta…

- Pana la finele lunii viitoare, la toate asociatiile de proprietari din municipiul Suceava trebuie sa se desfasoare adunarile generale, in majoritatea cazurilor urmand sa se faca si alegeri, pentru desemnarea celor de la conducere.Numai ca, desi suntem la jumatatea lunii februarie, nu doar ca nu au ...

- Ministrul Sanatatii: Multe dintre problemele din sistem tin de "indolenta, nepasare, lene" Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni ca isi doreste sa schimbe mentalitati, pentru ca multe dintre problemele care apar in sistem tin de ''indolenta, de nepasare, de lene''. ''În…

- Niciuna dintre unitațile sanitare timișene nu se regasește in top zece, realizat de Observatorul Roman de Sanatate, pe baza chestionarelor de satisfacție ... The post Pacienții nu sunt satisfacuți de spitalele timișene appeared first on Renasterea banateana .

- Doua dintre unitațile medicale clujene aflate sub autoritatea Consiliului Județean, respectiv Spitalul Clinic de Recuperare și cel de Boli Infecțioase au fost evaluate pozitiv in cadrul celui mai recent Raport de cercetare publicat de Observatorul Roman de Sanatate (O.R.S.), organizație a carei misiune…

- Satisfactia pacientilor cu privire la calitatea serviciilor medicale primite este unul dintre indicatorii importanti care arata performanta reala a unui spital. Pana la sfarsitul anului 2016, acest indicator era profund viciat in Romania prin modalitatea sa de colectare. Odata cu introducerea chestionarului…

- Peste o cincime din pacientii internati sunt nemultumiti sau foarte nemultumiti de curatenia din spitale, acelasi procent declarand ca au fost nevoiti sa isi cumpere medicamente sau alte materiale sanitare din banii proprii in perioada internarii in spital, releva un raport al Observatorul Roman de…

- Noul model are o alura atletica completata de farurile cu forma fluida si de grila tip cascada, parte din noua identitate vizuala a gamei Hyundai. La interior, modelul beneficiaza de un habitaclu spatios si de materiale de calitate. Dimensiunile exterioarecontribuie la aspectul remarcabil.…

- Spitalul de Pneumoftiziologie, precum si Spitalul de Boli Infectioase au notificat ieri ca nu mai au locuri libere pentru a putea prelua cazurile, o parte dintre pacienti ramanand internati in clinicile de Medicina Interna sau la Cardiologie, deoarece sufereau si de alte afectiuni. Astfel, medicii de…

- Anul 2017 a fost unul plin, pentru Asociația SM Speromax Alba. Pacienții diagnosticați cu scleroza multipla au beneficiat de proiecte și activitați variate, menite sa imbunatațeasca, pe cat este posibil, viața de zi cu zi a acestor oameni. Proiectele derulate de SM Speromax Alba au fost: 1. Serviciul…

- Romanii au tranzactionat anul trecut peste 57 milioane de euro prin intermediul serviciului online TransferGo, in crestere cu 60% fata de 2016, comunitatile din diaspora efectuand lunar peste 11.000 de tranferi, cu 40% mai multe decat in anul anterior. Valoarea medie a fiecarei tranzactii…

- Ana Maxim La Secția de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice a Spitalului Județean de Urgența Ploiești, ajung tot mai mulți pacienți tineri, care au nevoie de ingrijiri pentru complicații aparute pe fondul diabetului. Lipsa de mișcare și consumul de alimente ce conțin foarte mult zahar și grasimi…

- Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS a realizat, in perioada 3-10 ianuarie 2018 primul sondajul național din acest an, pentru STIRIPESURSE.RO. Publicat in mai multe fragmente, in ultima saptamana, sondajul a aratat opțiune politice ale romanilor, increderea in instituții, așteptarile…

- Dupa cateva zile de greva, sindicalistii de pe platforma siderurgica au cedat si au semnat Contractul Colectiv de Munca dupa cum a vrut patronatul. Vineri, 26 ianuarie 2018, administratia combinatului transmite victoria:“ArcelorMittal Galati anunta ca partenerii sociali au semnat Contractul Colectiv…

- Posturile au fost scoase la concurs din inițiativa Gabrielei Firea, iar pentru 16 dintre spitale au fost confirmați noii directori. In cursul lunii decembrie 2017 și ianuarie 2018 au avut loc concursurile pentru ocuparea posturilor de manageri in fruntea spitalelor aflate in subordinea Administratiei…

- Bugetele dedicate sistemului de sanatate au crescut in ultimii ani, dar simt si pacienții asta? Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, unul dintre inițiatorii proiectelor Magic Home si Magic Camp , vine in platoul Libertatea LIVE . Spitalele din Romania se confrunta cu mari lipsuri. Recent,…

- Simona Halep nu a rezolvat problema echipamentului, dupa ce contractul sau cu Adidas a expirat la finalul anului trecut. Ion Țiriac a vorbit despre desparțirea dintre numarul 1 mondial și gigantul producator de echipament sportiv și cele mai posibile cauze ale separarii celor doua parți."E…

- Noi proteste sunt anuntate in fata Prefecturii Constanta pentru sambata, 20 ianuarie. Oamenii sunt nemultumiti de schimbarile pe care partidele de guvernamant intentioneaza sa le faca legilor justitiei.

- Daca ai avea o cutie cu hartii secrete, ce lacat ai alege ca sa le ții bine incuiate? Privește cu atenție cele 4 lacate din imaginea de mai sus și alege unul. Modelul pe care il alegi ar putea dezvalui cateva amanunte interesante despre firea ta interioara. Cu toții avem ceva de ascuns, cu toții avem…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus, sambata, la ceremonia organizata la aniversarea a 450 de ani de la recunoasterea libertatii religioase in Transilvania prin Edictul de la Turda, ca spera ca acum, in secolul XXI, cand pentru pastrarea identitatii maghiarii cer dreptul sa decida liber in privinta…

- Cosmin Contra face vizite prin cantonamentele echipelor din Antalya. Si sta de vorba cu antrenorii, cu jucatorii pe care ii are in vedere pentru prima reprezentativa. Azi dimineata, a mers sa se uite la sedinta de pregatire a oltenilor, dialogand amical cu Devis Mangia, dar si cu alti oficiali ai celor…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) precizeaza ca in acest moment protestul medicilor de familie va CONTINUA sub alte forme. Revendicarile noastre principale nu au fost onorate si in ultima noastra forma de protest am fost…

- Noul vicepresedinte al CSM, Codrut Olaru, a declarat vineri, adresandu-se procurorilor si judecatorilor, ca va milita in mod "categoric" pentru drepturile legale ale magistratilor. "Am avut sansa si deopotriva onoarea sa fiu ales intr-o astfel de demnitate publica, demnitate care in mod…

- Toți medicii de familie doljeni au semnat contractul prin care pot oferi servicii medicale decontate de Casa de Asigurari de Sanatate. Dupa mai bine de o luna de proteste, medicii au pierdut „batalia“ cu autoritațile in doar cateva ore. Dupa ...

- Un numar de 125 de medici de familie din județul Alba au semnat actele aditionale cu Casa Județeana de Asigurari de Sanatate, adica 64% din totalul de 196 care sunt in relatii contractuale cu CJAS. Potrivit reprezentanților CJAS Alba, cei 71 de medici care nu și-au prelungit contractele o vor putea…

- Gica Popescu, cumnatul lui Gica Hagi, a dezvaluit ca patronul de la Viitorul va pleca din Liga 1. Fara sa precizeze o destinatie concreta a "Regelui", Popescu spune ca Hagi nu mai poate face munca patriotica.

- Liderul Partidului Liberal (PL), Mihai Ghimpu, a ironizat pe subiectul privind implicarea Guvernului in evacuarea gunoiului din orasul Balti. Liberalul a tras concluzia ca Republica Moldova nu mai are nevoie de primari, odata ce Guvernul rezolva toate problemele din localitati.