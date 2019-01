Stiri pe aceeasi tema

- Un roman din Germania a injunghiat un barbat in gara din Hanovra, iar poliția germana a intervenit in forța, tratand incidentul in prima faza ca un posibil atac terorist. Cercetarile au scos insa la iveala ca a fost doar o rafuiala intre doua persoane fara adapost. Romanul in varsta de 53 de ani l-a…

- O femeie a cerut ajutorul autoritaților pentru ca era batuta constant de fostul concubin. Nicuna dintre instituțiile care ar fi trebuit sa ia masuri impotriva bataușului nu a apreciat corect și nu a facut nimic impotriva concubinului. Concret, in 27 ianuarie 2017, femeia a fost ucisa prin impușcare…

- Incidentul s-a petrecut, luni, la Spitalul Mercy din Chicago, in jurul orei 15.00, ora locala. Printre victime se afla doua angajate ale unitații medicale – un doctor și un farmacist – , un ofițer de poliție și atacatorul. Autoritațile spun ca barbatul inarmat a intrat in spital și a deschis focul.…

- Foto: Facebook / forzespeciali.info Mariana Pepe, fosta campioana la tir sportiv a Italiei, a murit la 39 de ani, la cateva ore dupa ce a fost batuta de partenerul de viața. Mariana a fost lovita crunt de fața cu copilul ei de numai cinci ani. In urma acestei intamplari, ea a fost nevoita sa fuga de…

- Young Greatness a avut parte de o moarte fulgeratoare, iar lumea muzicii din Statele Unite este in doliu. Rapperul și-a dat ultima suflare in fața unui restaurant din New Orleans, unde a fost impușcat mortal. Presa locala titreaza ca el a fost declarat mort la fața locului. Young Greatness a murit la…

- David Humbries a murit in data de 18 septembrie. Barbatul avea 62 de ani si venise in stratiunea Hurghada aflata la Marea Rosie. In ziua de 18 septembrie, David Humbries (62 de ani) a murit in stațiunea egipteana Hurghada, de la țarmul Marii Roșii. Dupa ce au facut necropsia barbatului,…

- Un roman de 19 ani este acuzat ca a ucis cu brutalitate un italian, in provincia Ravenna. Italianul a fost lovit cu bestialitate in cap, in locuința sa și a murit intr-o balta de sange. Polițiștii italieni au strans dovezi care il incrimineaza pe roman, o cunoștința de-a victimei. Rocco Desiante (foto)…

- O femeie din China s-a sinucis, omorându-și și cei doi copii și lasând un bilet în care spunea ca nu poate trai fara soțul ei. Acesta își înscenase propria moarte, fara știința soției, pentru a încasa o polița de asigurare de 145.000 de dolari. Barbatul s-a predat…