Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost prins la luna dupa ce a talharit o persoana in plina strada, aproape de miezul nopții, in Timișoara. In varsta de 41 de ani, individul a fost identificat astazi, 8 aprilie, și este cercetat pentru talharie calificata. In seara de 8 martie, in jurul orei 23.30, acesta a atacat pe strada…

- Politistii galateni au reusit sa il prinda dupa numai cateva ore pe tanarul de 19 ani, banuit de savarsirea mai multor infractiuni de furt, care, in cursul zilei de astazi, a evadat din sediul Politiei.

- Cei doi au fost interceptați in trafic, in Campia Turzii, la scurt timp de la comiterea unui furt dintr-o locuința din Cluj-Napoca. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un tanar de 19 ani din Targu Lapus a fost retinut pentru 24 de ore si urmeaza a fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, fiind banuit de comiterea unei talharii pe raza orasului. In seara zilei de 20 februarie, in timp ce un barbat astepta in statia de autobuz de pe strada Petru Rares,…

- Un tanar de 21 de ani, din comuna Ip, banuit de comiterea unui furt din magazin, a fost prins de politisti. Fata de acesta, politistii continua cercetarile sub aspectul comiterii infractiunii de furt. Probatoriul administrat in cauza a stabilit ca tanarul de 21 de ani, din comuna Ip, a sustras dintr-un…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) au prins in flagrant un barbat in varsta de 27 ani, suspectat ca a furat mai multe bunuri din curtea unui imobil din sectorul 5. Potrivit unui comunicat al DGPMB remis sambata AGERPRES, politisti din cadrul Sectiei 19…

- Mari 12 martie poliitii lau reinut pe un brilean bnuit de comiterea mai multor furturi din societi comerciale.Poliitii din cadrul Biroului Investigaii Criminale lau reinut pe un brbat în vârst de 38 de ani din Brila bnuit de comiterea infraciunii de furt calificat.În perioada 10.08.20...

- Unul dintre hoții care i-au furat mașina lui Gigi Becali a fost luat cu mascații, in urma unei operațiuni ca in filme, dupa ce a primit o noua condamnare. Gestul care l-a trimis la inchisoare este, insa, unul surprinzator, in condițiile in care barbatul este considerat unul dintre cei mai periculoși…