- Halloween-ul a venit mai devreme la o gradina zoologica din statul american Michigan. Ingrijitorii au hranit animalele cu dovleci intregi s-au umpluți cu diverse bunatati. Rasfațul culinar a a avut loc sub privirile vizitatorilor menajeriei.

- Un pui de tamarin cu creasta, specie de maimuta pe cale de disparitie, s-a nascut la Gradina Zoologica din Oradea, dintr-o familie de tamarini adusa din Viena, in urma unei donatii, in mai 2016.

- A fost adus la Timișoara, langa un strand din oraș, tocmai din Suceava, ca sa fie vandut. Așa a fost gasit de polițiști la niște tineri inconștienți ... The post Paco, puiul de leu, se simte ca acasa la Gradina zoologica din Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Un copil s-a nascut in Marea Britanie in timpul unui ambuteiaj enorm provocat pe autostrada M25 de rasturnarea unui autocar, a anuntat luni politia, citata de agentia britanica Press Association. Nu...

- Un copac apartinand unei specii rare provenite din China a inflorit pentru prima data intr-un parc din Marea Britanie, la peste 100 de ani de cand a fost plantat, potrivit Press Association. Valul recent...

- Pe de alta parte, directorul gradinii zoologice, Mahmoud Sarhan, susține ca animalul nu este un magar pictat, ci o zebra, deși animalul din fotografie are urechile lungi, asemanatoare cu ale unui magar, iar dungile sale par decolorate in anumite zone.

- O gradina zoologica din Cairo a fost acuzata ca a incercat sa pacaleasca vizitatorii pictand dungi pe un magar pentru a-l face sa para o zebra. Directorul insista insa ca animalul este real.