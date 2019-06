Un pui de panda roşu s-a născut la o grădină zoologică din estul Germaniei Gradina zoologica din orasul Halle, estul Germaniei, a declarat ca puiul de panda rosu, care are o blana de culoare maron-roscata si o coada lunga dungata, s-a nascut in iunie.



Puiul, care nu are inca un nume, este ingrijit de mama sa, Cherry, in varsta de trei ani. Cherry si tatal puiului, Pang, 4 ani, au sosit la gradina zoologica din Halle in 2016.



Panda rosu se hraneste, ca si panda gigant, cu bambus. Populatia lor din salbaticie este estimata la 10.000 de exemplare din cauza distrugerii habitatului si a braconajului. Specia este clasificata ca amenintata cu disparitia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

