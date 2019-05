Un pui de elefant epuizat s-a prăbușit în văzul turiștilor - VIDEO Animalul, in varsta de un an, a fost legat de mama sa cu o franghie, in timpul unui tur pentru vizitatori. In contextul unor temperaturi care au ajuns la 40 de grade Celsius, puiul de elefant nu a mai rezistat arșiței și s-a prabușit pe șosea, in vazul turiștilor. Aceștia au ramas impresionați, unul dintre ei a declarat sub protecția anonimatului ca a fost extrem de ingrijorat de starea de sanatate a elefantului: "Acest pui de elefant a fost atat de epuizat, incat o puteți vedea pe mama sa cum il incurajeaza sa stea in picioare." Un purtator de cuvant al Gradinilor tropicale… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

