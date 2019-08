Stiri pe aceeasi tema

- Un pui de dugong, mamifer marin, in varsta de 8 luni, ce a cucerit inimile thailandezilor dupa ce a fost salvat in luna aprilie de pe o plaja, a murit din cauza unei infectii a sistemului digestiv provocata de cantitatea de plastic pe care a ingerat-o in mediul natural, transmite sambata DPA potrivit…

- Un turist de 68 de ani a decedat vineri, 19 iulie, in Muntii Rodnei. Salvamontistii din Borsa, dar si echipele de prim-ajutor n-au putut ajunge in timp util la barbat deoarece una dintre masinile pe care le folosesc la interventii a fost pusa sub sechestru de un executor judecatoresc.

- Doi cetateni romani, o femeie si un baiat de 8 ani, si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant din Nea Plagia (regiunea Halkidiki ) s-a prabusit ca urmare a fenomenelor meteo extreme (vant foarte...

- "Odata ce gardianul SS a aflat ca suntem gemene, Miriam si cu mine am fost luate de langa mama, fara nicio avertizare sau explicatie. Strigatele noastre au fost in zadar", erau cuvintele Evei, una dintre supraviețuitoarele experiementelor doctorului Mengele, la Auschwitz. Familia i-a fost omorata in…

- Un tanar in varsta de 24 de ani a murit joi pe un teren agricol din apropierea localitatii Pesteana in timp de incerca sa repare o masina de balotat, el fiind surprins si de un incendiu care s-a declansat la utilajul agricol potrivit Agerpres. "Tanarul a intrat sub balotiera care se afla in…

- Vecinii sai au povestit autoritatilor ca el se afla in curtea casei, langa cazanul cu tuica, atunci cand continutul acestuia s-a autoaprins si recipientul a explodat. Cum la Iasi nu a fost acceptat, iar in alt centru nu s-au gasit locuri in prima faza si elicopterul nu putut sa il transporte din cauza…

- Scafandrii ISU B-IF au intervenit in jurul orei 6.oo pentru cautarea-salvarea a doi tineri care au intrat in raul Dambovita, in zona caminelor studentesti din Regie.Cel care a intrat primul in apa este un minor de 16 ani. El a reusit sa iasa din apa, a fost preluat de SMURD si transportat la spitalul…

- Edith Gonzalez, indragita actrița de telenovele, s-a stins din viața la varsta de 54 de ani. Edith Gonzalez a murit la trei ani dupa ce a fost diagnosticata cu cancer ovarian. Salome iși extripase și uterul in urma cu ceva timp, in speranța ca va reuși sa invinga boala crunta. Dupa ce situația s-a agravat,…