Un pui de dugong, o specie de mamifere marine denumite si "vaci de mare", a devenit un adevarat star al retelelor de socializare din Thailanda, dupa ce medicii veterinari din Phuket au publicat pe internet fotografii realizate in momentele in care il hraneau cu biberonul in plina mare, informeaza AFP.



Animalul marin, denumit Mariam, a fost gasit esuat pe o plaja in luna mai, la varsta de doar sase luni, in conditiile in care puii acestor mamifere sunt intarcati in mod normal la varsta de 18 luni.



Veterinarii de la Centrul de biologie marina din Phuket, o statiune balneara…