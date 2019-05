Stiri pe aceeasi tema

- Moartea lui Razvan Ciobanu ridica numeroase semne de intrebare. Profilerul care a analizar sinuciderea Madalinei Manole, Mihaela Brooks rupe tacerea și povestește care este adevarul, din viziunea ei, in aceasta tragica intamplare.

- Rezultatul necropsiei in cazul lui Razvan Ciobanu a aratat ca acesta a murit in urma unei hemoragii interne, testele preliminare indicand si faptul ca designerul vestimentar ar fi consumat droguri, transmite news.ro.Conform unor surse din randul anchetatorilor, necropsia in cazul lui Razvan…

- Este o zi importanta in ancheta privind moartea lui Razvan Ciobanu. Medicii legisti stabilesc daca creatorul de moda a consumat alcool sau substante interzise. Ipoteza sinuciderii a fost deja exclusa, informeaza Digi 24. Razvan Ciobanu ar fi suferit o hemoragie ...

- Nu este un secret faptul ca Razvan Ciobanu a murit fara a-si rezolva problemele care-i apasau greu pe suflet. Orele trec, parintii sai nu se trezesc din soc, prietenii il plang si alte detalii importante ies la iveala in cazul sau.

- Astazi, la o zi dupa moartea lui Razvan Ciobanu, parintii designerului au ajuns la Morga Cimitirului Central din Constanta. Paparazzii Spynews au surprins ce s-a intamplat in ultimele clipe la IML!

- Apar primele ipoteze in cazul morții creatorului de moda Razvan Ciobanu. Acesta s-a stins din viața in aceasta dimineața... The post Ipoteza socanta a anchetatorilor, in cazul morții lui Razvan Ciobanu. La fața locului nu au fost gasite urme de franare appeared first on Renasterea banateana .

- Apar primele ipoteze in cazul morții creatorului de moda Razvan Ciobanu. Acesta s-a stins din viața in aceasta dimineața, langa Constanța, in urma unui accident rutier.Citește și: Ion Caramitru, dezvaluire FARA PRECEDENT despre Andrei Caramitru! A spus TOTUL despre bani Primele piste…

- Madalina, tanara de 25 de ani cu arsuri pe 50% din suprafata corpului, a fost plimbata intre spitalele din Romania deoarece nicio sectie de arsi nu avea paturi libere. Dupa mai bine de 40 de ore de chin, fata a fost transferata la un spital din Belgia.