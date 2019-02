Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de manifestanti "Vestele Galbene" participa sambata la un mars la Paris si in alte orase franceze, protestand fata de violenta politiei si aducand un omagiu protestatarilor raniti, informeaza cotidianul The New York Times.

- Protestatarii s-au strans pe Esplanada Invalizilor, in apropierea sediului Adunarii Nationale, si au marsaluit pe malul stang al Senei. Demonstratiile au fost pasnice; totusi, multe magazine au ramas inchise sambata dimineata pentru a evita eventuale avarii. O sursa din politie a mentionat…

- Sambata sunt asteptate demonstratii la Paris, guvernul temandu-se de o repetare a violentelor din weekendul trecut. Peste 5.000 de politisti vor fi mobilizati in capitala iar toti ofiterii locali au fost mobilizati.De asemenea, ar putea avea loc proteste masive in Bourges, un oras mic din…

- ''Aproape 60 % din radare au fost neutralizate, atacate, distruse de catre cei care si-au revendicat apartenenta la aceasta miscare'', a declarat presei ministrul Castaner, dupa ce s-a intalnit cu jandarmeria la Paris.Aproximativ 3.200 de radare fixe sunt instalate pe soselele din Franta,…

- Acest anunt intervine in conditiile in care Ministerul de Interne al Frantei se confrunta cu o fronda a sindicatelor din politie, care cer un "randament al investitiilor" dupa mobilizarea lor si au indemnat, unele dintre ele, la o miscare de protest marti si miercuri.Presedintele Frantei…

- Președintele francez Emanuel Macron a facut vineri apel la calm, autoritațile fiind pregatite sa puna în circulație vehicule blindate și mii de forțe de securitate pentru un posibil al cincilea weekend consecutiv de proteste violente pe strazile din Paris.

- Politia din Paris va fi mobilizata sambata pentru orice potentiala repetare a violentelor de la protestele de saptamana trecuta ale miscarii ''Vestele Galbene'', a anuntat seful politiei din capitala Frantei, Michel Delpuech, relateaza DPA. Vehicule blindate ale jandarmeriei…