- Premierul australian Scott Morrison, care a criticat vehement afirmatiile presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan cu privire la atacurile asupra a doua moschei din Christchurch, a apreciat ca de atunci liderul turc a dat dovada de o oarecare moderatie, informeaza joi AFP. In conditiile in care declaratiile…

- Premierul australian Scott Morrison a denuntat miercuri drept „nechibzuite”, „josnice” si „jignitoare” declaratiile presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan dupa atentatul comis de catre un extremist australian in doua moschei la Christchurch, in Noua Zeelanda, soldat cu 50 de morti, relateaza Huffington…

- Mulți neozeelandezi au inceput sa-și predea armele de foc, dupa atacul de vinerea trecuta, comis cu armament cumparat legal. 50 de oameni au murit in cele doua moschei din Christchurch luate cu asalt de australianul inarmat.

- Premierul australian Scott Morrison a anuntat alocarea a 55 de milioane de dolari australieni (39 milioane de dolari americani) pentru finantarea masurilor de securitate la nivelul comunitatilor din tara sa, in urma atacurilor comise vineri de un barbat australian la doua moschei din orasul neo-zeelandez…

- Un senator australian de extrema dreapta a devenit tinta criticilor dupa ce a lovit un tanar ce aruncase un ou spre el pentru a denunta declaratiile sale islamofobe, dupa atacurile teroriste comise vineri in orasul neo-zeelandez Christchurch, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fraser Anning,…

- Una din cele patru persoane retinute in Noua Zeelanda dupa atacurile armate de la doua moschei din orasul Christchurch este australian, a anuntat vineri premierul australian Scott Morrison, relateaza Reuters, AFP si DPA. "Pot confirma ca am fost informat ca o persoana dusa in arest este un cetatean…