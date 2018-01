Un protest al UNRWA paralizează serviciile sociale în Gaza Scolile, clinicile si centrele de distributie a alimentelor au fost inchise luni, aproape toata ziua, din cauza unui protest a mii de angajati ai agentiei ONU pentru refugiatii palestinieni, relateaza Reuters.



Palestinienii sunt iritati de decizia Statelor Unite de a intrerupe finantarea UNRWA si se tem ca va urma o inrautatire a conditiilor de trai din Gaza, unde mai mult de jumatate din cei doua milioane de locuitori depind de ajutoare.



Protestatarii si-au exprimat ingrijorarea ca va urma desfiintarea unora din cele 13.000 de locuri de munca asigurate de agentia Natiunilor

