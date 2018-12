Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu a anuntat primul proiect care ar putea fi pus in practica de Alianta Vestului, structura din care fac parte municipiile Timisoara, Arad... The post Avem primul proiect al Aliantei Vestului appeared first on Renasterea banateana .

- O prima schimbare in primarie o poate constata oricine - biroul secretariat de altadata a fost transformat radical, fiind acum locul de munca a cinci ... The post O primarie de langa Timișoara se modernizeaza appeared first on Renasterea banateana .

- Cei cu dare de mana si inima buna sunt asteptati in zilele de 15 si 16 decembrie, intre orele 10 si 18, la Centrul de zi pentru copii din comuna ... The post Targ caritabil de Craciun, langa Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Si cei trecuti de prima tinerete stiu sa petreaca. Au demonstrat-o pensionarii din Giarmata, reuniti la Balul seniorilor din localitate. The post Bal pentru pensionari, intr-o comuna de langa Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Chiar daca, conform ultimelor informații, pesta porcina nu s-a extins in zona de vest a țarii, administrația din Jebel este pregatita pentru orice eventualitate. The post O comuna de langa Timisoara, pregatita pentru o intervenție dramatica appeared first on Renasterea banateana .

- Printre comunele care au inregistrat intarzieri in realizarea infrastructurii rutiere locale se afla și... The post Intr-o comuna de langa Timișoara, modernizarea rutiera va cuprinde jumatate din strazi appeared first on Renasterea banateana .

- O comuna timiseana incepe sa devina tot mai atractiva din punct de vedere imobiliar. Este vorba de... The post Interes crescut pentru locuinte intr-o comuna langa Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Pentru ca a cunoscut una dintre cele mai dinamice dezvoltari dintre comunele din județul Timiș, iar populația este in continua creștere, recent, la... The post O creșa noua, cu 150 de locuri, se construiește intr-o comuna de langa Timișoara. Banii provin din fonduri europene appeared first on Renasterea…