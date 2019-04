Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica, luni, un proiect de hotarare referitor la suplimentarea cu 41 de posturi a schemei de personal de la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, conform Agerpres."Articol unic - Numarul maxim de posturi prevazut pentru Ministerul…

- Consilierii locali din Alba Iulia au aprobat vineri, 29 martie, revocarea HCL privind regulamentul parcarilor publice cu plata, dupa ce Prefectura Alba a atacat in contencios administrativ, pentru anularea actului. Intre timp, primaria a pus in dezbatere un nou proiect cu acelasi subiect. Acest regulament…

- Fermierii care angajeaza cel putin doi tineri vor beneficia de un sprijin financiar lunar, in cadrul unui program cu o valoare de 30 de milioane de lei, conform unui proiect de act normativ pus in dezbatere publica de Ministerul Agriculturii. ...

- Proiectul de ordonanta de urgenta prin care este modificata contestata Orodonanța 7 privind legile justiției, ce a dus la proteste fara precedent ale magistraților, a fost pus in dezbatere publica luni de Ministerul Justiției. Sunt eliminate prevederile care interziceau delegarea ...

- Tudorel Toader are o zi importanta luni, dupa ce Ministerul Justiției a anunțat ca a pus in dezbatere publica modificarile la OUG 7, dupa reacțiile negative aparute in urma acestei Ordonanțe. Mai mult de atat, astazi este ziua in care Toader iși va prezenta raportul de activitate dupa doi ani stat in…

- Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare care prevede suplimentarea cu 40 de posturi de personal auxiliar de specialitate, economic si administrativ pentru Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism. "Numarul maxim de posturi prevazut…

- Ministerul Afacerilor Interne, impreuna cu Ministerul Justitiei si Serviciul Roman de Informatii, a elaborat proiectul legislativ pentru transpunerea in legislatia nationala a Directivei europene privind combat...

- De actul medical si de buna functionare a celei mai mari unitati spitalicesti din judet, Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, ar trebui sa se ocupe nu mai putin de 1.608 persoane, conform organigramei aprobate, care include 42 de posturi de conducere, care ar trebui sa aiba in subordine nu mai putin…