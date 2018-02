Un proiect de modificare a Codului silvic, pentru indreptarea unor erori materiale din actul normativ, adoptat de Senat

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii au adoptat, in sedinta de luni, proiectul de lege care vizeaza adoptarea OUG 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, precum si pentru acordarea unor burse de studii etnicilor romani cu domiciliul stabil in Ucraina, conform…

- Senatul a adoptat luni, in calitate de prima Camera sesizata, in unanimitate (105 voturi pentru), in prezenta ministrului Apararii, Mihai Fifor, proiectul de lege pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie…

- Angajatii aflati in concediu medical pierd 20% din venit, spune FSLI Federatia Sindicatelor Libere din Învatamânt (FSLI) atrage atentia ca prin noua formula de calcul al salariului acordat în timpul concediului medical, angajatii pierd sume semnificative. Este vorba despre…

- Mamele, bolnavii de cancer si cei care sunt in concedii medicale din diferite motive vor primi banii care li se cuvin, un proiect de act normativ urmand a fi prezentat saptamana viitoare, a anuntat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. 'Proiectul de act normativ de saptamana…

- Oficialul spune ca, din cele cinci formulare existente in prezent, inclusiv controversatul formular 600, va ramane o singura declaratie, pe baza veniturilor estimate. Daca totul merge conform planului in prima parte a lunii martie, noul act normativ ar trebui sa fie adoptat de Guvern. Eugen Teodorovici,…

- O ordonanta de Guvern starneste revolta in randul personalului de ingrijire din scoli. Recent adoptat, actul normativ aduce sporuri pentru femeile de serviciu din mai multe institutii publice, nu și pentru personalul de intretinere si ingrijire din scoli. Liderii de sindicat de la Buzau se vor adresa…

- Senatorii au adoptat, luni, legea pentru completarea actului normativ privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, care vizeaza stabilirea aceleiasi varste standard de pensionare pentru personalul din acest sector la implinirea varstei de 65 de ani, precum si a posibilitatii ca, la cerere,…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat tacit, luni, un proiect de lege care stipuleaza expres ca Serviciului Roman de Informatii ii revin o serie de atributii, printre care executarea interventiei antiteroriste, executarea interventiei contrateroriste, executarea, la solicitare, a interventiei pirotehnice…

- Ministerul Finantelor Publice a anuntat, joi, ca se lucreaza la un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare si plata a CAS si CASS de catre persoanele fizice. Se are in vedere reducerea numarului de declaratii, prin unificarea unor formulare, proiectul urmand…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat luni ca isi doreste ca, in sedinta Comitetului Executiv National de la sfarsitul lunii, documentul pe care l-a prezentat colegilor sai sa fie adoptat ca un program politic al partidului pentru perioada urmatoare, adaugand ca Liviu Dragnea…

- Orice gospodarie din Romania va trebui sa dețina hidranți sau sisteme corespunzatoare pentru cazurile de incendiu, conform unui proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii. Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare…

- Peste 3,5 milioane de romani sufera de aceste boli, care pot influenta comportamentul la volan, scrie antena3.ro. Daca suferiti de boli cronice sau altfel de boli, trebuie sa veniti cu adeverinta de la medicul de familie. Daca nu, puteti sa completati aici o declaratie pe propria raspundere. Fisa…

- Tinerii din mediile defavorizate din județul Vrancea se pot inscrie intr-un program prin care se acorda finanțare pentru plata costurilor obținerii permisului de conducere. Proiectul face parte din programul „Permis pentru viitor“ și se adreseaza tinerilor cu varste cuprinse intre 17 și 25 de ani, care…

- Sindicatul National al Functionarilor Publici (SNFP) caracterizeaza proiectul de buget pentru anul 2018 ca fiind un act normativ premergator disponibilizarilor colective in cadrul administratiei publice locale si centrale."Atragem atentia ca sumele proiectate pentru cheltuielile de personal aferente…

- Parlamentul a adoptat proiectul de lege privind apararea împotriva incendiilor, cunoscut si ca „Legea Colectiv“, care prevede obligatia amplasarii de panouri de înstiintare în cazul spatiilor fara autorizatie de securitate la incendiu. Pâna la obtinerea…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat miercuri un raport de admitere la initiativa legislativa a UDMR care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice, urmand ca tot miercuri actul normativ sa fie supus votului final al Camerei Deputatilor,…

- Modificarile aduse marti in Consiliul General al Municipiului Bucuresti nu afecteaza servicii precum Uber, a transmis compania marti, dupa ce CGMB a adoptat proiectul de hotarare potrivit caruia in Capitala isi vor putea desfasura activitatea de transport in regim taxi doar transportatorii autorizati…

- Angajatorii din domeniul de transport auto de calatori în regim de taxi vor trebui sa achite 250 de lei lunar, pentru fiecare angajat conducator auto, în cazul în care plațile salariale nu vor depași 3.000 de lei pe luna. Plata va înlocui contribuția individuala și cea datorata…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a adoptat, luni, la ora transmiterii acestei stiri, respectiv 21.00, Raport de admitere, cu amendamente, la proiectul care modifica Legea 303/2004 privind Statutul magistratilor.

- Conform actului normativ, proiectele de manuale scolare sunt realizate de catre autori/coautori si se depun in forma de manuscris la Ministerul Educatiei Nationale (MEN), in vederea evaluarii calitatii stiintifice. Evaluarea manualelor se organizeaza prin Centrul National de Evaluare si Examinare…

- Punctul de pensie se majoreaza incepand cu 1 iulie 2018. Senatul a adoptat, in ședința plenului de miercuri, proiectul de lege de aprobare a OUG 82/2017 prin care punctul de pensie se majoreaza de la 1.100 de lei la 1.250 de lei și pensia minima garantata crește la 640 de lei de la 520 de […]

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat luni, cu 175 de voturi "pentru", 89 "impotriva" si doua abtineri, proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante in perioada vacantei parlamentare. "Proiectul are ca obiect de reglementare abilitarea Guvernului de a emite ordonante de la…

- Deputații au adoptat in plenul de luni, modificarilela Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor. Votul vine la doar cateva zile dupa o ședința maraton de aproape 13 ore, in care s-au adoptat amendamentele pe articole la actul normativ, insa votul final a fost amanat pentru ca PSD-ALDE-UDMR…

- Impozitul auto ar putea sa creasca pentru motorizarile sub 1,6 litri si sa scada pentru cele peste 1,8 litri daca un proiect de act normativ va fi votat de Parlament, iar motivul pentru acesta este ca romanii sa nu mai inmatriculeze mașini in alte țari, precum Bulgaria Prin noua propunere-scrie avocatnet.ro…

- Confederația Naționala a Sindicatelor din Moldova nu susține proiectul prin care zilele de 8 martie 1 mai sa fie excluse din lista zilelor de sarbatoare nelucratoare. Mai mult, CNSM afirma ca nu a primit nici o propunere privind modificarea articolului 111 al Codului muncii al Republicii Moldova.

- UPDATE // Socialiștii, care nu au susținut acest proiect de lege, considera ca documentul este anticonstituțional și vor sesiza Curtea Constituționala. De asemenea, socialiștii au mai adaugat ca vor vorbi doar in limba rusa in Parlamentul R. Moldova, in semn de protest. UPDATE // Cu 61 de voturi, Parlamentul…

- Deputații au adoptat, miercuri seara, pe articole, dupa aproape 13 ore de dezbateri, proiectul privind modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor. Votul final urmeaza sa fie stabilit in viitoarea ședința a Biroului Permanent. In ceea ce privește raspunderea magistraților,…

- Cei care agreseaza paznici sau controlori ar putea risca pedepse prevazute de Codul Penal. Un proiect de lege in acest sens a fost depus la Senat. Proiectul legislativ de modificare a Codului penal este justificat de faptul ca persoanele care se ocupa de paza obiectivelor, bunurilor și valorilor – cum…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, 23 de propuneri legislative, al caror termen pentru dezbatere si vot s-a implinit pe 27 noiembrie. Nota de adoptare tacita a fost citita in plen de catre vicepresedintele de sedinta, Claudiu Manda, propunerile urmand sa fie transmise Camerei Deputatilor,…

- Senatul a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea OUG 79/2017 referitoare la modificarea Codului fiscal, cunoscuta mai ales ca Revoluția Fiscala a Guvernului.Ordonanța de Urgența nr. 79/2017, privind modificarea Codului fiscal, are ca principala prevedere trecerea contribuțiilor de la angajat…

- Camera Deputatilor a adoptat in urma cu cateva zile proiectul de lege care prevede declararea si ridicarea zilei de 18 decembrie la nivel de sarbatoare nationala, ca Ziua Minoritatilor Nationale din Romania. Proiectul privind declararea si ridicarea la nivel de sarbatoare nationala a zilei de 18 decembrie,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, joi, la Alba Iulia, ca ministerul pregateste un program de stimulare a cresterii porcilor prin care sa le ofere gratuit fermierilor purcei din rasele Bazna si Mangalita, pe care acestia au obligatia sa ii creasca si apoi sa ii vanda catre consumatori…

- Plenul Senatului a votat, miercuri, bugetul institutiei pe anul 2018, care este in suma de 195.336.000 lei, cea mai mare parte a banilor mergand spre salarii, și anume 144.967.000 de lei. Bugetul a fost votat cu 63 de voturi pentru, 6 abtineri si 13 voturi impotriva. Astfel, potrivit deciziei plenului,…

- Senatul a adoptat tacit, în ședința plenului de luni, Ordonanța prin care Institutul Național de Cercetare "Cantacuzino" va trece din subordinea Ministerului Sanatații în subordinea Ministerului Apararii Naționale, cu patrimoniul și personalul aferent. Proiectul…

- Schimbarile aduse Codului fiscal, in special cele legate de transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, și plata defalcata a TVA vor crea haos de la 1 ianuarie 2018, iar Romania va intra intr-un con de umbra in ceea ce privește investițiile straine majore, a declarat, miercuri,…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de lege care prevede declararea si ridicarea zilei de 18 decembrie la nivel de sarbatoare nationala, ca Ziua Minoritatilor Nationale din Romania. Proiectul privind declararea si ridicarea la nivel de sarbatoare nationala a zilei de 18…

- Deputatul neafiliat Daniel Constantin susține ca implementarea legii privind construirea Monumentului Marii Uniri va fi mult intarziata. "Astazi Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege foarte important nu doar pentru locuitorii din Alba-Iulia, ci pentru toți cei…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca proiectul de buget pe 2018 ar putea fi adoptat in Guvern pe 29 noiembrie, urmand ca, dupa Ziua Nationala a Romaniei, sa inceapa dezbaterea in comisiile parlamentare.

- Camera Deputaților a adoptat, marți, cu 252 voturi "pentru", unul "impotriva" și 10 abțineri, proiectul de lege privind construirea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia. "Se aproba realizarea monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918…