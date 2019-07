Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției a luat act de situația domnului Marius Balo, romanul care ispașește o pedeapsa cu inchisoare in Republica Populara Chineza, in urma scrisorii recent trimise de reprezentanți legali ai acestuia. Imediat ce cazul a fost semnalat ministrului justiției, Ana Birchall a luat legatura…

- Un profesor universitar roman, care a predat la Universitatea Beijing, se afla dupa gratii in China, dupa ce a fost condamnat la 8 ani de inchisoare pentru complicitate la frauda contractuala. Romanul sustine ca este nevinovat si ca este o victima a sistemului de justitie chinez, iar in ultimii ani…

- Viorica Dancila a anunțat ca Ioan Mircea Pașcu a fost votat in CEx pentru funcția de comisar intermediar pentru Politica Regionala in urma demisiei Corinei Crețu, care a fost aleasa europarlamentar. In acest context, Ioan Mircea Pașcu vine cu precizari luni, pe Facebook, dupa ce „EuroActiv” a transmis…

- O delegatie economica din Romania, condusa de secretarul de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Gabriela Mihaela Voicila, a participat, in perioada 8-12 iunie, la editia a V-a a Expozitiei pentru Comert si Investitii, in formatul de cooperare 17+1, de Ningbo, Republica Populara Chineza, conform…

- Am un coleg la Sociologie, Manuel Crispeanu pe numele lui, care a intrat in folclorul universitar la inceputul anilor 2000. Era pe atunci, daca va amintiti, moda pliculetelor cu praf alb, banuite "teroriste". Se crease pe mapamond obsesia antraxului "postal", menit sa te transforme, prezumtiv, in leguma…

- Cazul lui Meng a fost transmis procurorilor pentru investigatiii si inculpare in urma finalizarii anchetei desfasurate de Comisia Nationala de Supraveghere, se arata in comunicat.Conform agentiei dpa, arestarea fostului presedinte al Interpol pune capat unei saga de mai multe luni, inceputa…

- Autoritatile chineze l-au arestat pe fostul sef al Interpol, Meng Hongwei, ex-ministru adjunct al securitatii publice in China, sub suspiciunea de luare de mita, a comunicat miercuri Procuratura Suprema a Poporului (SPP), informeaza Xinhua si dpa, relateaza Agerpres.Citește și: Rusia amenința…