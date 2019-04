Stiri pe aceeasi tema

- Academia Suedeza care decerneaza Premiul Nobel pentru Literatura a anuntat vineri ca a numit in fruntea sa un profesor de teorie literara, dupa un an si jumatate de la scandalul intervenit in plina miscare #MeToo care a afectat ca o furtuna aceasta venerabila institutie, relateaza AFP. Mats Malm, in…

- Echipa Romaniei a urcat pe podiumul Olimpiadei Internationale de Limba si literatura latina Certamen Ovidianum Sulmonense 2019, anunta Ministerul Educatiei. Astfel, o eleva din Bacau a obtinut premiul al III-lea si premiul pentru cea mai buna traducere, informeaza News.ro.Citește și: VIDEO…

- La a XX a editie a Olimpiadei Internationale de Limba si literatura latina Certamen Ovidianum Sulmonense, lotul olimpic al Romaniei a urcat din nou pe podium, continuand traditia rezultatelor excelente inregistrate la aceasta competitie. Performanta a fost realizata de Sorana Diana Plotogea, eleva a…

- In data de 28 martie 2019, la Poiana Brasov, in cadrul conferintei anuale dedicate transportului de persoane organizata de ”Ziua Cargo”, a avut loc Gala ”Romanian Passenger Transport Company of the Year 2019”, unde SC ETA SA a primit Premiul III la categoria ”Transport urban”, dupa CTP Iasi si RATC…

- Filmul austriac „Die Kinder der Toten“, regizat de Kelly Copper si Pavol Liska a castigat premiul FIPRESCI in cadrul sectiunii Forum a celei de-a 69 editii a Festivalului International de Film de la Berlin.