- O tragedie a indoliat noaptea trecuta doua familii din Pașcani. Profesorul Vasile Sofron, in varsta de 62 de ani, cat și prietenul sau Viorel Pap, de 44 de ani, au murit intoxicați cu monoxid de carbon. In incapere se afla un dispozitiv de incalzire, care era conectat la o butelie cu gaz metan.…

- A murit, in noaptea de miercuri spre joi, vegheata de soțul sau, Maria Lascar, medic primar ginecolog, cu o cariera stralucita in domeniu, iubita de paciente și apreciata de colegi. Suferea de mai mulți ani de pancreatita, dar și-a invins boala, cum ne-a spun soțul sau, prof. univ. dr. Ioan Lascar,…

- Mama copilului, in varsta de 30 de ani, din județul Giurgiu, primește ingrijiri medicale. Cei trei se incalzeau la o soba cu lemne. Tragedia a fost descoperita de un vecin, care a alertat autoritațile. Poliția și medicii sunt acum la locul tragediei. Stare de sanatate a femeii este stabila.…

- Moartea a lovit naprasnic intr-o familie din comuna dambovițeana Cobia, sat Cobiuța. Un copil de o luna și jumatate și tatal acestuia au murit, in timp ce mama a ajuns in stare grava la spital. Toti zaceau leșinați in casa , iar un vecin a fost cel care a dat alarma. Din primele date, anchetatorii […]

- POVESTE ADEARATA: A plecat de acasa, fara nici o explicatie...Dupa doar cateva zile, prietenul lui a venit acasa și i-a explicat adevarul. „Acel prieten mi-a povestit totul, pana in cel mai mic detaliu. Stia cum o cheama, ca ii plac pisicile si romanitele, ca in urmatorii trei ani ea planifica…

- Unul dintre cei mai buni fundasi din istoria fotbalului romanesc, Nicolae Tilihoi a fost unul dintre cei mai importanti oameni din echipa Craiovei care a scris istorie la mijlocul anilor 1980. A jucat in Banie intre 1976 si 1987 si a facut pereche in centrul defensivei cu un alt fotbalist regretat de…

- Drama Cristinei Manea, tanara din Pitești in varsta de 23 de ani care a aflat ca sufera de o boala cumplita chiar in ziua in care a devenit mamica, a impresionat o țara intreaga. Romanii și argeșenii in mod special au dat dovada de o mobilizare exemplara. Spectacole si actiuni caritabile, conturi deschise,…

- Boxerul canadian David Whittom, care intrase în coma anul trecut, în 27 mai, în ultima repriza (a 10-a) a meciului cu Gary Kopas, contând pentru titlul de campion al Canadei la categoria grea-usoara, a murit la doar de 39 ani, vineri

- Sefa sectiei Terapie nr. 2 de la Spitalul Municipal, Ala Valenga, a ajuns in stare grava la spital, prezentand mai multe traumatisme. Femeia a fost batuta de sotul unei paciente care a decedat.

- Reputatul profesor universitar Marin Petrisor a murit in dimineata zilei de 10 martie 2018, la varsta de 85 de ani. El sustinea cursuri la Facultatea de Litere si la Facultatea de Teologie din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta.

- Primul anunt al procuraturii italiene a fost ca Astori a murit in urma unui "stop cardio-circulator, din cauze naturale", insa presa din Italia ofera astazi noi informatii, inainte de primirea rezultatelor autopsiei.Conform RAI Sport, decesul ar fi fost cauzat de o problema cerebrala, mai…

- Fundasul italian Davide Astori, capitanul echipei Fiorentina, a fost gasit decedat, duminica, in camera sa de hotel, la varsta de 31 de ani, informeaza Gazzetta dello Sport. Astori ar fi murit in timpul somnului, duminica dimineata, intr-un hotel din Udine, ...

- Davide Astori era in cantonament cu echipa, inainte de meciul de duminica, cu Udinese. Partida s-a amanat. Potrivit Corriere dello Sport, Astori ar fi murit din cauza unui stop cardiac. TRAGEDIE. Un fost mare portar al echipei nationalei a Romaniei A MURIT. Avea probleme la INIMA…

- Cantareața de muzica populara Maria Tudor a murit la 71 de ani. Soțul ei, Luca Novac, a declarat ca artista a intrat in camera ei sa se odihneasca, insa nu a mai ieșit. Cantareața de muzica populara Maria Tudor a murit vineri, 2 martie. Cu numai cateva zile in urma implinise 71 de ani. Peste alte cateva…

- O cunoscuta cantareata de muzica populara s-a stins din viata. Maria Tudor a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de 71 de ani. Potrivit ziuadevest.ro, Maria Tudor a murit in somn. Sotul ei ar fi spus ca a mers sa se odihneasca si nu s-a mai trezit. Artista avea programat un spectacol…

- O tanara de 18 ani a murit ieri seara in Bucuresti dupa ce a cazut de la etajul al saselea al unui bloc din Capitala. Victima era din Republica Moldova si a murit pe loc dupa ce a cazut de la etajul sase al blocului.Aceasta locuia impreuna cu prietenul ei, cadru militar cu chirie in imobilul respectiv.…

- Cristi Dumitru sau „Pascolo”, asa cum ii spuneau prietenii, s-a stins din viata intr-un spital din Targu Mures, dupa ce a fost injunghiat cu un cutit tip baioneta chiar de catre prietenul sau cu care petrecuse in locuinta criminalului. Fapta a avut loc in urma cu doua saptamani, cei doi fiind sub influenta…

- Tanara de 18 ani era din Republica Moldova si a murit pe loc dupa ce a cazut de la etajul sase al blocului. Aceasta locuia impreuna cu prietenul ei cu chirie, de un an si jumatate. Vecinii spun ca cei doi erau un cuplu linistit si ca nu au facut niciodata probleme. Prietenul tinerei este cercetat.…

- Cei doi tineri au petrecut impreuna acasa la unul dintre ei. S-au distrat pana in momentul in care s-au luat la cearta pentru o fata pe care amandoi o placeau. La un moment dat, unul dintre dintre tineri a adormit, iar prietenul sau a luat o sabie si l-a injunghiat. Dupa atac, agresorul…

- A murit actrița indiana Sridevi Kapoor. Starul de la Bollywood avea 54 ani. Supersarul de la Bollywood Sridevi Kapoor a murit din cauza unui atac de cord, duminica, potrivit familiei ei. Femeia avea 54 de ani. Actrița cunoscuta drept Sridevi se afla cu familia ei in Dubai pentru nunta nepotului ei.…

- Un barbat de 63 de ani din Barlad, judetul Vaslui, care traia de mai multi ani in Turcia, a fost declarat mort de instantele de judecata din Romania. Sotia a solicitat declararea judecatoreasca a mortii aratand ca barbatul nu a mai dat niciun semn de 17 ani.

- A incetat miercuri din viata cercetatorul de folclor Kallos Zoltan, fondatorul Fundatiei de la Rascruci ce ii poarta numele. Omul de cultura avea 92 de ani. A terminat liceul la Cluj si Sfantu Gheorghe, obtinand diploma universitara de profesor la Cluj (1964). A activat ca profesor la Vistea (1946-1950)…

- Printul consort Henrik al Danemarcei, sotul reginei Margrethe a II-a, a murit, marti seara, la varsta de 83 de ani, la Castelul Fredensborg, a anuntat, miercuri, Casa Regala daneza, intr-un comunicat, relateaza site-ul agentiilor Reuters si Dpa.

- Cantareața de muzica populara Marana Maracine Pițigoi a incetat din viața. Artista va fi inmormantata duminica. Doliu in lumea muzicii populare, dupa ce interpreta de muzica populara Mariana Maracine Pițigoi s-a stins din viața . Inmormantarea solistei va avea loc duminica, 11 februarie, la ora 13,…

- Doi barbați au murit ieri, la interval de aproximativ o ora și jumatate, dupa ce au facut stop cardio respirator. Primul barbat a murit pe strada Ștefan cel Mare din Focșani, iar cel de-al doilea in ghereta Secției Psihiatrie a Spitalului Județean. Astfel, ieri, in jurul orei 16:30, pe strada Ștefan…

- Anda Adam a fost eliminata din cadrul competitiei Exatlon si s-a intors astazi in tara. Vedeta a fost intampinata pe aeroport de sotul ei, Sorin Andrei, si fetita lor, Evelin, in varsta de 2 anisori. Desi a sustinut-o constant, sotul Andei Adam a recunoscut ca i-a dus dorul, pentru ca ei sunt o familie…

- O femeie de 55 de ani din localitatea Sangerei Noi, raionul Sangerei, s-a stins din viata in noaptea de 1 februarie. Aceasta s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon, emis de soba defecta din locuinta sa.

- „Eu sunt Oana Sorescu si in acest moment sunt perfect sanatoasa, lucru pe care nu puteam sa-l intrezaresc in urma cu 13 ani si jumatate. Mi-au spus ca mai am de trait doua luni si jumatate. Am doi baieti absolut fabulosi, care ma urmeaza pe acest drum. In momentul in care am primit acest diagnostic,…

- Un grav accident a avut loc la Tihau, in urma caruia o persoana si-a pierdut viata. Nu soferul, ci pasagerul care se afla in dreapta celui care, pe langa viteza excesiva, consumase si alcool. Politistii l-au urmarit, iar in final, soferul baut a provocat un tragic accident.A

- Este doliu in presa din Romania! Un jurnalist cu vechime a incetat din viața la numai 53 de ani. Este vorba despre jurnalistul Dragos Bucurenciu, de la Radio Romania Actualitati. Tragica veste au dat-o chiar colegii sai.”A plecat fulgerator dintre noi Dragos Bucurenciu, colegul nostru de la…

- Tragediile nu se mai termina pentru sotul Dianei Merisan, tanara de 23 de ani din Buzau care s-a sinucis cu o supradoza de medicamente. Sotul fetei pierduse un bun prieten cu numai cateva zile inainte ca Diana sa-si puna capat zilelor.

- Un accident grav a avut loc astazi in localitatea Osorhei din Bihor. Un barbat aflat la volan nu a observat ca se apropie trenul si a trecut peste calea ferata, moment in care masina in care se afla el si sotia lui a fost lovita din plin.

- „Nic nu mai este. Ultimul lui an a insemnat o uriasa suferinta, pe care a trait-o asa cum si-a trait toti cei 43 de ani. A fost bun, demn, rabdator si indragostit de viata, pana la ultima respiratie. Trupul care i-a apartinut va fi incinerat marti, 23 ianuarie, la Crematoriul Vitan Barzesti. Daca doriti…

- Nic Sarbu, care a lucrat o vreme indelungata la „Academia Catavencu“, a murit la 43 de ani. Anuntul a fost facut de sotia sa, jurnalista si cunoscuta bloggerita Simona Tache, intr-un mesaj pe pagina ei de Facebook.

- Drama fara margini pentru Simona Tache, o jurnalista de la noi. Sotul ei, Nic Sarbu, s-a stins din viata astazi. In urma cu cateva ore ea a scrs un mesaj sfasietor pe retelele de socializare.

- DOLIU…Cunoscutul profesor de educație fizica și sport Constantin Ciulei a trecut la cele veșnice la varsta de 77 de ani, lasand in urma sa multa tristețe. Numit ‘’Tataielu” de profesorii de sport mai tineri, care il vedeau ca pe un tata, caci ii ocrotea și le dadea sfaturi mereu, acesta s-a remarcat,…

- Dupa ce a primit o palma zdravana de la viata atunci cand sotul i-a cazut din picioare pe scena si i-a murit in brate, acum destinul i-a suras din nou! O cunoscuta actrita si prezentatoare TV s-a casatorit, in secret, cu iubitul mai tanar cu 11 ani.

- Cristina Manea, tanara mama de 23 de ani, din Pitesti, diagnosticata de medici cu o forma rara de cancer, a murit la o clinica din Turcia. Anuntul a fost facut miercuri seara de rudele tinerei. Ziua in care fetita lor a venit pe lume a fost pentru Adrian, sotul Cristinei Manea, o zi pe care cu siguranta…

- O femeie din Arad, care a avertizat zile la rand ca se va sinucide, s-a aruncat, joiA dupa-amiaza, de la etajul 3 al blocului in care locuia. Cutremurator este faptul ca, nu departe de acest loc, in urma cu cativa ani, fostul ei sot si-a pus capat zilelorA in acelasi mod. (VEZI SI: Un adolescent din…

- Heather Mosher a fost ceruta in casatorie chiar in ziua in care a aflat despre boala de care sufera, scrie doctorulzilei.ro. Aceasta a incercat timp de cateva luni toate tratamentele posibile, insa au fost fara succes. Soțul ei i-a promis ca vor duce planul la bun sfarșit și ca se vor casatori chiar…

- O femeie din Statele Unite ale Americii a impresionat pana la lacrimi o lume intreaga, dupa ce s-a maritat pe patul de spital, iar ulterior s-a stins din viața, potrivit realitatea.net. Femeia s-a maritat in rochia de mireasa, iar la cateva ore dupa nunta, aceasta s-a stins din viața, rapusa de cancer.…

- Accidentul cumplit in urma caruia a murit profesoara Cornelia Rapiteanu a fost provocat chiar de fiica acesteia, o tanara de 27 de ani. Ea a ratat o depașire și s-a rasucit pe șosea, fiind izbita de un autoturism care venea din sens opus. Alte trei femei, pritre care o adolescenta de 17 ani, au fost…