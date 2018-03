Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Vaslui a rapit o eleva din scoala si a dus-o in padure. Inarmat cu un cutit, a taiat o profesoara, pe mama fetei si apoi pe fata. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al...

- O eleva dintr-o localitate din judetul Vaslui a fost injunghiata vineri, 30 martie, in cancelaria scolii in care aceasta invata, anunta Digi 24.Agresorul este un tanar de 24 de ani, care ar fi, potrivit sursei citate, prietenul fetei. Eleva a fost ranita la mana stanga, in prezenta mamei sale.…

- Un tanar in varsta de 24 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce, inarmat cu un cutit, a patruns intr o scoala din comuna Osesti, unde a amenintat o eleva, pe mama acesteia si pe o profesoara si a ranit minora cu cutitul in zona mainilor, potrivit Agerpres.Potrivit IPJ Vaslui, barbatul este…

- Cand vine vorba de intrebari fulger, majoritatea oamenilor se blocheaza si exista posibilitatea ca raspunsul dat sa fie unul gresit. Este si cazul unei eleve din Barlad, care in cadrul unui concurs de miss a reusit sa spuna ca Rusia este capitala Angliei.

- Ieri, 15 martie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au identificat pe un minor, in varsta de 16 ani, din Alba Iulia, ca persoana banuita de comiterea unei infracțiuni de talharie, fapta in legatura cu care politia a fost sesizata in dupa amiaza zilei…

- Un barbat a fost retinut, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . UPDATE 1: Unul dintre barbatii suspectati ca au tras cateva focuri de…

- Informatii socante ies la iveala cu privire la barbatul suspectat ca a agresat doi copii la finalul saptamanii trecute, in Capitala. Surse din Politia Capitalei au declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca ar fi vorba despre Eugen Stan, in varsta de 45 de ani. Barbatul este agent in cadrul Brigazii Rutiere…

- Barbatul care a agresat doi copii in cartierul Drumul Taberei din Capitala a fost reținut, luni, de poliție și dus la audieri. Cei care l-au recunoscut pe suspect sunt polițiști de la Brigada Rutiera, care au susținut ca este coleg cu ei. Timp de patru zile, sute de polițiști l-au cautat pe barbatul…