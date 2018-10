Stiri pe aceeasi tema

- Faraonul este rege sau regele este faron? Motivul pentru care un elev de clasa a V-a a primit o palma peste fața de la profesorul de istorie. Apar noi informații in cazul copilului palmuit de un dascal la Liceul German din Sebeș. In urma unei note primite la o lucrare de control, elevul a contestat…

