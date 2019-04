Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Provinciala din Ciudad Real a dat marti cea mai mare condamnare din istoria sa, dupa ce a trimis dupa gratii un roman, pentru 81 de ani, sase luni si o zi! Barbatul si-a abuzat fiicele de 15 si 16 ani in repetate randuri.

- Noua luni de inchisoare cu amanare pentru un profesor din Caracal care a bruscat un elev. Judecatorii au decis sa nu-l trimita imediat dupa gratii, ci sa-l țina sub supraveghere timp de doi ani, in condiții stricte. Sentința poate fi atacata cu recurs.

- Un profesor de geografie de la Scoala Gimnaziala Gheorghe Magheru din municipiul Caracal, care ar fi bruscat un elev anul trecut, a fost condamnat, pe fond, pentru purtare abuziva la noua luni de inchisoare cu suspendare de catre Judecatoria Caracal, relateaza Agerpres.

- Un nou scandal de proporții zguduie școala romaneasca dupa ce un profesor a fost condamnat la inchisoare! Cadrul didactic este acuzat ca a batut doi dintre elevii sai! Incidentul a avut loc la Bistrița Nasaud, in comuna Șanț.

- Un profesor de sport a fost condamnat la 4 luni de inchisoare cu executare, dupa ce a lovit acum doi ani, in timpul orelor, doi elevi. Totul din cauza faptului ca unul dintre ei il atinsese accidental cu mingea....

- Un profesor de sport de la școala generala din comuna Șanț, județul Bistrița-Nasaud, a fost condamnat la 4 luni de inchisoare cu executare, dupa ce a lovit, in timpul orelor, doi elevi, in condițiile in care unul il atinsese cu mingea. Sentința poate fi atacata.Sentința nu este definitiva, insa ...

